З якого віку мобілізуватимуть українців з 1 березня

Зміни до законодавства можуть внести у будь-який час

В Україні в березні триватиме загальна мобілізація. Повістку можуть вручити будь-якому чоловіку віком від 18 до 60 років. Якщо у людини є право на відстрочку або інші причини не служити, він має сам повідомити про це ТЦК та СП.

При цьому, як пояснюють юристи, згідно з законодавством, якщо чоловік не мав досвіду військової служби або військової кафедри при отриманні вищої освіти, його мобілізувати примусово не можуть. Чоловіки віком від 18 до 27 років без відповідного досвіду можуть служити тільки за добровільною згодою. Раніше їх могли призвати на строкову службу, та наразі цей набір до лав армії припинений через вторгнення. З 27 років можлива мобілізація і без досвіду.

Адвокат Ростислав Кравець зазначає, що в його практиці були випадки мобілізації 23-25 річних, які не хотіли служити за контрактом, але під час примусового візиту до ТЦК вони підписали папери. Він наголошує, що потрібно звертати увагу на те, де ставите підпис.

Зниження віку мобілізації до 25 років

З 1 березня в Україні нічого не змінюється — мобілізувати можна тільки чоловіків, старших за 27 років. Однак на підписі у президента України вже давно лежить закон, що знижує цей вік до 25 років. Якщо він буде прийняти і набуде чинності, то примусово мобілізувати зможуть чоловіків віком від 25 років навіть без досвіду військової служби.

Також схожа норма про зменшення призивного віку до 25 років є й у новому проєкті закону про мобілізацію. Строкову службу пропонують замінити на базову загальновійськову підготовку, що триватиме кілька місяців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що місце вручення повістки законом чітко не регламентоване. Видати повістку на явку в ТЦК та СП для уточнення даних можуть навіть в громадському транспорті.