Розгляд законопроєкту про мобілізацію може затягнутись: "слуга народу" озвучив строки

Деякі депутати подали по 100-300 правок

Верховна Рада може тижнями розглядати законопроєкт про мобілізацію у другому читанні. Причина цьому — величезна кількість правок.

Про це повідомив народний депутат партії "Слуги народу" Єгор Чернєв. Він зауважив, що оборонний комітет розуміє важливість ухвалення документа, а тому працює над правками, яких вже понад 4000.

"Усі подані пропозиції згрупували по шістнадцяти блоках і зараз приймаються рішення за основу, а далі проведе роботу секретаріат, оскільки є багато правок, що повторюються", — зазначив нардеп.

За його словами, деякі депутати подали по 100-300 правок, проте більшість з них мають технічний характер.

"Якщо у когось було завдання затягнути процес розгляду, то це точно не вдасться. Ми розглядатимемо все поблоково, і сподіваюся, що пропрацюємо цей документ найближчим часом. На друге читання він може бути винесений вже в березні, проте тут постає головне питання – як він проходитиме сесійну залу, адже кожен депутат має право поставити свою правку на голосування. Якщо таке відбудеться, то розгляд може затягтися на тижні", – додав Чернєв.

Парламентар також нагадав існує спеціальна процедура, проте у випадку розгляду такого важливого законопроєкту застосовувати її недоречно.

"Я сподіваюся, що ми домовимося з усіма фракціями та групами з тих питань, які мають бути залишені в законопроєкті, а також тих, які мають бути прибрані, щоб якнайшвидше пройти його в залі", – резюмував він.

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Зеленський відповів, чому в Україні змінюють закон про мобілізацію. За його словами, старий закон не відповідає реаліям, адже був розроблений до війни.