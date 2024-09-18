Имели успех, но…: что происходит в Курской области после наступления россиян
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Представитель комендатуры рассказал, как живут поселки РФ
Контрнаступление России с целью вернуть контролируемую украинскими войсками территорию в Курской области было остановлено. Пока все под контролем.
Об этом в среду, 18 августа, сообщил представитель комендатуры ВСУ Алексей Дмитрашковский в комментарии агентству AFP.
Что известно о наступлении РФ в Курской области
"Они попытались атаковать с флангов, но их там остановили ", — сказал Дмитрашковский.
По его словам, ситуация стабилизировалась, и сегодня все под контролем. Дмитрашковский также сообщил, что на контролируемых украинскими войсками территориях находятся "несколько тысяч" российских мирных жителей.
Население захваченных поселков в Курской области
"В некоторых населенных пунктах проживает более 100 человек, 200, более 500 человек ", — сказал он.
Россия не сообщает, сколько гражданских россиян остаются на подконтрольных Киеву территориях, отмечая лишь, что около 130 тыс. уехало.
Однако у россиян есть и незначительные территориальные успехи. По словам Дмитрашковского, россияне вошли в один из населенных пунктов Курщины и начали бои за другой населенный пункт.
Бои в Курской области — что известно
Он сообщил, что в результате российского контрнаступления с конца августа погибли 23 гражданских лица. Местным жителям не разрешают выезжать, поскольку ситуация должна контролироваться, но людям разрешено передвигаться по территории, контролируемой ВСУ. То есть люди могут ходить друг к другу в гости, работать на огороде.
Представитель комендатуры ВСУ Алексей Дмитрашковский говорит, что единственный способ, которым гражданское население сможет выехать на подконтрольную России территорию – это если Украина и Россия договорятся через международные организации, занимающиеся этими вопросами, об открытии зеленого коридора под наблюдением международных наблюдателей.
Как живут россияне в Курской области
Пищевые продукты в этот район привозят из Сумской области. Сумская областная администрация еженедельно выделяет деньги на хлеб. Вооруженные силы снабжают водой, администрация дает продуктовые наборы. В увлеченных селах ничего не работает: ни магазины, ни аптеки.
Что известно о наступлении ВСУ в Курской области
Напомним, что прорыв российской границы произошел 6 августа, после чего россияне сообщили, что им пришлось отступить.
Уже больше месяца продолжается наступательная операция ВСУ в Курской области. Украинские военные успешно продвигаются вперед, взяв под контроль более ста населенных пунктов, включая город Суджа. Корреспондент Телеграфа Ян Доброносов побывал в Курской области России и пообщался с жителями российского города. Детальнее читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.
Российский президент Владимир Путин поручил военно-политическому руководству уволить Курскую область до 1 октября.
Ранее "Телеграф" писал, что 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия начала контрнаступление в Курской области. Он говорит, что все идет по плану.