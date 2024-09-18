Имели успех, но…: что происходит в Курской области после наступления россиян

Представитель комендатуры рассказал, как живут поселки РФ

Контрнаступление России с целью вернуть контролируемую украинскими войсками территорию в Курской области было остановлено. Пока все под контролем.

Об этом в среду, 18 августа, сообщил представитель комендатуры ВСУ Алексей Дмитрашковский в комментарии агентству AFP.

Что известно о наступлении РФ в Курской области

"Они попытались атаковать с флангов, но их там остановили ", — сказал Дмитрашковский.

По его словам, ситуация стабилизировалась, и сегодня все под контролем . Дмитрашковский также сообщил, что на контролируемых украинскими войсками территориях находятся "несколько тысяч" российских мирных жителей.

Население захваченных поселков в Курской области

"В некоторых населенных пунктах проживает более 100 человек, 200, более 500 человек ", — сказал он.

Россия не сообщает, сколько гражданских россиян остаются на подконтрольных Киеву территориях, отмечая лишь, что около 130 тыс. уехало.

Однако у россиян есть и незначительные территориальные успехи. По словам Дмитрашковского, россияне вошли в один из населенных пунктов Курщины и начали бои за другой населенный пункт.

Бои в Курской области — что известно

Он сообщил, что в результате российского контрнаступления с конца августа погибли 23 гражданских лица. Местным жителям не разрешают выезжать, поскольку ситуация должна контролироваться, но людям разрешено передвигаться по территории, контролируемой ВСУ. То есть люди могут ходить друг к другу в гости, работать на огороде.

Представитель комендатуры ВСУ Алексей Дмитрашковский говорит, что единственный способ, которым гражданское население сможет выехать на подконтрольную России территорию – это если Украина и Россия договорятся через международные организации, занимающиеся этими вопросами, об открытии зеленого коридора под наблюдением международных наблюдателей.

Как живут россияне в Курской области

Пищевые продукты в этот район привозят из Сумской области. Сумская областная администрация еженедельно выделяет деньги на хлеб. Вооруженные силы снабжают водой, администрация дает продуктовые наборы. В увлеченных селах ничего не работает: ни магазины, ни аптеки.

Что известно о наступлении ВСУ в Курской области

Напомним, что прорыв российской границы произошел 6 августа, после чего россияне сообщили, что им пришлось отступить.

Уже больше месяца продолжается наступательная операция ВСУ в Курской области. Украинские военные успешно продвигаются вперед, взяв под контроль более ста населенных пунктов, включая город Суджа. Корреспондент Телеграфа Ян Доброносов побывал в Курской области России и пообщался с жителями российского города. Детальнее читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.

Российский президент Владимир Путин поручил военно-политическому руководству уволить Курскую область до 1 октября.

Ранее "Телеграф" писал, что 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия начала контрнаступление в Курской области. Он говорит, что все идет по плану.