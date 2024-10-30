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Обвалу фронту немає? Офіцер ЗСУ розповів про поточну ситуацію на Донбасі

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Автор
Голова Ради резервістів СВ ЗСУ Іван Тимочко Новина оновлена 01 листопада 2024, 11:12
Голова Ради резервістів СВ ЗСУ Іван Тимочко. Фото Колаж "Телеграфу"

Глава Ради резервістів Сухопутних військ розповів про ситуацію на лінії фронту

Російська армія виходить із позиційного глухого кута на фронті і веде наступ на сході України. І хоча ЗСУ були змушені відійти з низки населених пунктів, це не означає обвал фронту загалом.

Про це в ефірі "РБК-Україна" заявив слава Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко. За його словами, про обвал фронту треба говорити, коли обвалюється оборона на відрізку 20-30 кілометрів завглибшки та завширшки.

Тимочко заявив, що ситуація в Донецькій області залишається складною, але про обвал фронту загалом не йдеться.

Справжнім обвалом фронту Тимочко вважає бої у Харківській області восени 2022 року. Тільки тоді це був обвал російської оборони, наголосив офіцер.

"Ми можемо говорити про серйозну загрозу для нашої оборони, про труднощі, з якими наші військові стикаються на цьому (Донецькому — Ред.) напрямку. Але говорити про обвал… Я не бачив цього", — сказав Тимочко.

Він додав: якщо війська відступають, то рішення ухвалюється на рівні ситуації, яка відома старшому командуванню. При цьому вона може бути невідомою для командирів середньої ланки.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в жовтні 2024 року російські війська рекордно швидко просунулися. Востаннє такий успіх у них був 2022 року.

Теги:
#Україна #Росія #Обвал #Війна #Донбас #Фронт