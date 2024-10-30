Росіяни окупували ще два села на Донеччині. Що відбувається на фронті (карта)

Тривають важкі бої

Йде 980-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 29 жовтня, до 22:00 на фронті відбулося 158 бойових зіткнень. Росіяни мали просування.

За даними порталу DeepState, ворог окупував села Богоявленка та Новоукраїнка, а також просунувся у Селидовому та Ясній Поляні. Зміни лінії фронту відображено на карті.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України у своєму зведенні за 29 жовтня станом на 22:00, найбільше ворожих атак за добу було на Курахівському напрямку. Росіяни зробили 42 спроби просунутися, бої йшли біля населених пунктів Новоселидівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка, Катеринівка, Берестки, Іллінка та Трудове. На момент виходу зведення росіяни втратили там близько 100 осіб вбити та пораненими. Також наші захисники знищили чотири танки ворога, сім бойових броньованих машин, чотири мотоцикли, та пошкодили одну його БМП.

Тисне російська армія й на Покровському напрямку, де вона провела 20 атак. Росіяни намагалися просунутися в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Селидове та Вишневе.

"При цьому втрати окупантів, за наявною інформацією на даний час склали 220 осіб вбитими та пораненими, знищено чотири багі, дві бойові броньовані машини та два квадроцикли, також наші захисники пошкодили один БТР окупантів", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", у Києві вночі 30 жовтня лунали сильні вибухи. Росіяни атакували столицю безпілотниками, працювала ППО. Через падіння уламків дронів у одному з будинків Соломʼянського району спалахнула пожежа у житловому будинку. Постраждало 9 людей, серед них дитина.