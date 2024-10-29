РФ просувається рекордно з 2022 року: скільки української землі їй вдалося захопити

Востаннє такий наступ російським військам вдавався у березні 2022 року, коли вони просувалися до Києва

Минулого тижня Росія нібито досягла швидкого успіху в окупації українських територій. У період з 20 по 27 жовтня військові країни-агресора захопили 196 квадратних кілометрів.

Про це пише німецьке видання Welt. Журналісти зробили такі висновки на основі загальнодоступних карток бойових дій в Україні.

Інформаційна агенція AFP, посилаючись на дані американського Інституту військових досліджень (ISW), встановила, що з початку жовтня російська армія просунулась на 478 квадратних кілометрів української території.

"До 27 жовтня російські війська взяли під свій контроль більшу територію, ніж у серпні та вересні, коли територіальні завоювання склали 477 і 459 квадратних кілометрів відповідно. За ці два місяці вже відбулися значні зрушення на смуги фронту, особливо у східноукраїнському Донецькому районі важливого міста Покровська", — йдеться в матеріалі.

При цьому дві третини окупованих росіянами територій України припали на Донецьку область.

Зазначається також, що востаннє такий наступ російським військам вдавалося у березні 2022 року, коли вони просувалися до Києва.

Загалом за 2023 рік вони окупували 584 квадратні метри на території України, площа, окупована з 1 січня 2024 року, становить 2660 квадратних кілометрів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіянам вдалося захопити одне місто і продовжити просування в Селидовому та низці інших населених пунктів.