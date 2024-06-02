Порожні пляжі та розруха: як зараз виглядає легендарний курорт Кирилівка під окупацією росіян (відео)

Улюблений курорт багатьох українців через окупантів знову пустує

У мережі з'явилося відео з курортного селища Кирилівка на березі Азовського моря на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Зараз місцевий пляж майже пустий.

Як можна побачити на відео, на пляжі є відпочиваючі, але їх дуже мало. І це попри чудову погоду.

Майже всі торговельні кіоски пустують. А під численними навісами немає людей. Крім того, на пляжі не працюють атракціони. Від них лишилися самі остови.

Як розповів голова ГО "Азовська гостинність" Денис Катюха, російські окупанти анонсували вже третій курортний сезон на окупованому Азовському узбережжі та розповідають про нібито розвиток туристичної інфраструктури. Водночас, за його словами, понад 90 відсотків баз відпочинку розграбовані, занедбані або використовуються для розміщення російських військових та найманців.

"У росіян, ймовірно, є таке завдання, щоб якомога більше людей приїхали на ТОТ. Але з 2014 року так само відпочивальників запрошують до Криму, а їдуть туди здебільшого ті, хто отримав путівки. На Азовське узбережжя їхатимуть ще менше, бо є питання і до безпеки, і до логістики", — підкреслив Катюха.

Він нагадав, що на азовське узбережжя до початку широкомасштабної війни їхали переважно жителі лівобережжя України – Запоріжжя, Харкова, Донецької та Луганської областей. Після окупації, за його словами, на пляжах можна побачити хіба що мешканців найближчих міст – Мелітополя та Енергодара.

Кирилівка на мапі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку липня 2023 року в мережі з’явилися відео з Кирилівки, на яких видно, що зараз цей популярний курорт занедбано. Близько 80% торгових точок у селищі було закрито.