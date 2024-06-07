Брудні пляжі та гул винищувачів замість шуму прибою: як зараз виглядають окуповані курорти України (фото та відео)

Людей мінімум, і ті місцеві

Третій рік найпопулярніші раніше Українські морські курорти залишаються під окупацією. Росіяни буквально знищують їх, перетворюючи на похмуре місце.

"Телеграф" зібрав відео, як окуповані росіянами курорти України виглядають на початку курортного сезону. Як і минулого року, це сумне видовище.

Кирилівка

Селище міського типу Кирилівка у Мелітопольському районі Запорізької області, до повномасштабної війни було чи не найпопулярнішим курортом на Азовському морі для сімейного відпочинку. У сезон на пляжах яблуку не було де впасти, а зараз людей майже немає. У мережі з’явилося відео з одного із пляжів селища. Важко уявити, що його знято на початку курортного сезону.

Бердянськ

Раніше жвавий курорт на Азовському узбережжі під окупацією простоює. За словами місцевих мешканців, пише kp.ua, черговий сезон уже зірвано. Що й не дивно — замість шуму прибою та криків чайок на пляжах чути гул російських винищувачів. Моторошно бачити, як один з них проноситься прямо над головою маленької дівчинки, що грає в піску.

"Вже звична картина на пляжах Азовського моря" — пишуть самі окупанти під відео, як винищувач пролітає дуже низько над людьми на пляжі.

Окупанти у своїх пабліках публікують нібито "гарні" фото узбережжя Бердянська, але насправді лише демонструють не доглянутість та занедбаність. Як видно, пляжі не прибираються, на них повно водоростей, а милуватися заходами сонця бажаючих практично немає.

Сєдове

Це селище на березі Азовського моря на Донеччині в окупації було ще до повномасштабного вторгнення. Свіжі кадри звідти — як машина часу, що переносить до Радянського Союзу. На фото, зробленому 6 червня 2024 року на центральному пляжі — люди відпочивають на брудному піску, з видом на якісь криві конструкції. Про шезлонги та навіси від сонця не йдеться, як і про роздягальні або туалети.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає окупований курортний Урзуф у Донецькій області. Село неприємно вражає горами сміття та іржавими конструкціями на узбережжі.