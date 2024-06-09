Купи сміття та майже безлюдно: як виглядають пляжі окупованого росіянами Бердянська (відео)

Охочих приїхати на курорт явно замало

Вже третій рік популярні українські морські курорти залишаються під російською окупацією. Одним із них є Бердянськ на узбережжі Азовського моря.

Місцевий житель зняв відео, на якому показав, як зараз виглядає місцевий пляж Ліски. На ньому можна побачити, що попри чудову погоду там мало відпочиваючих.

Також на пляжі відсутні атракціони та торгові точки. Крім того, немає навіть шезлонгів та парасольок. Це говорить про те, що ніхто з підприємців не захотів відкривати там бізнес. Що також вказує на системну відсутність попиту на такі послуги.

Також у мережі біло опубліковано відео, на якому показано, як виглядали пляжі Бердянська за два дні до початку літа. Там зображено, що на березі валяються купи сміття.

Автор відео зазначає, що цього року місцева окупаційна влада навіть оголосила про передачу пляжу в мікрорайоні Ліски у безоплатну оренду. Єдиною умовою ведення там комерційної діяльності стало прибирання пляжної території, обслуговування та благоустрій.

Варто зазначити, що до російської окупації пляжі бердянська мали значний попит в українців. У цей час там можна було побачити тисячі відпочиваючи. А оренда пляжів була одним із найпривабливіших видів сезонного бізнесу.

Пляжі Бердянська до окупації

Пляжі Бердянська до окупації

Пляжі Бердянська до окупації

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як виглядає курортне селище Кирилівка на березі Азовського моря на тимчасово окупованій частині Запорізької області.