В Запорожье приняли важное решение по пляжному сезону в этом году

Все ради безопасности

В Украине пляжный сезон только набирает обороты, особенно в Одессе, но это не касается Запорожья и области. Ведь на этой территории запретили посещать любые водоемы.

Об этом сообщил Запорожский городской совет. Такое решение принято из-за постоянной угрозы ракетных обстрелов россиян.

"В соответствии с Решением Совета обороны Запорожской области №186 от 23 мая 2024 года, запрещено посещение мест массового отдыха на водных объектах и выходы в акваторию реки Днепр на маломерных судах: надувных, моторных, парусных лодках, байдарках, каяках и т.д", — сообщает администрация города.

В частности, нельзя посещать какие-либо:

пляжи;

реки;

озера;

каналы и т.д.

Напомним, что эксперт рассказал, почему от отдыха у моря в Одессе лучше отказаться. Ведь российские оккупанты могут снова обстрелять город ракетами с кассетной боевой частью. Удар может быть нанесен по прогулочной зоне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядят пляжи оккупированного россиянами Бердянска сейчас. Несмотря на прекрасную погоду, там мало отдыхающих. Также легендарный курорт Кирилловка под оккупацией россиян тоже не процветает, а даже наоборот.