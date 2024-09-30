У ЗСУ назвали причину, чому росіяни "криють" Запоріжжя КАБами

РФ використовуватиме і далі додаткову авіацію для обстрілу

Сили оборони завдали удару по системах С-300 та С-400 в Криму. Це змусило Росію перейти до використання КАБів на Запоріжжі.

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Ранок.LIVE. Він зазначив, що українські військові зуміли значно зменшити кількість російських системи С-300, С-400 і С-200, які використовувалися з окупованого півострова.

Після цього, як каже військовий, росіяни продовжують тримати Запоріжжя під терором. Вони будуть використовувати додаткову авіацію для ударів.

Варто зазначити, що вперше росіяни використали КАБи у 2022 році для ударів по Бахмуту і тоді вони скидали їх з відстані 30 кілометрів. Тепер вони здатні бити по Запоріжжю з відстані 80 кілометрів.

За словами військового оглядача Олександра Коваленка, ця дальність не є граничною. Він не виключає, що до кінця цього року можуть бути покращені характеристики УМПК (універсальний модуль планування та корекції, — ред.) до 100 кілометрів. При цьому Коваленко зазначив, що росіяни можуть піти шляхом західних аналогів, на кшталт французьких AASM Hammer, американських JDAM або AGM-154 і придумати спосіб встановити на свої ФАБ реактивні прискорювачі.

За його словами, у цьому випадку бомба відразу отримає дальність удару 150 кілометрів і більше. Тобто в радіусі їхнього ураження відразу виявляться міста на кшталт Полтави, Дніпра чи навіть Одеси.

Хоча раніше у мережі вже зʼявлялись повідомлення про модернізацію російських КАБ. Тоді "Телеграф" запитував у військового експерта Дмитра Снєгирьова, чи дійсно це так. Що він відповів — читайте за посиланням.