Як виглядає залізничний вокзал у Запоріжжі після удару КАБами: що важливо знати пасажирам (фото)

Фахівці працюють над відновленням харчування

Запоріжжя продовжує приходити до тями після ранкового масованого обстрілу російськими КАБами. На залізничному вокзалі "Запоріжжя-1", яких теж опинився під ударом, відновили пошкоджені ділянки колії.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці". Наразі фахівці працюють над відновленням харчування.

А поки що всі потяги в регіоні рухаються під резервними тепловозами. В "Укрзалізниці" попередили пасажирів, що ця ситуація може генерувати незначні затримки у розкладах поїздів.

"Але жоден рейс не скасовано", — зазначають там.

Також пресслужба опублікувала фото із вокзалу. На ньому видно масштаб руйнування та пошкоджень інфраструктури.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 29 вересня в Запоріжжі пролунала низка вибухів. Як пізніше з’ясувалося, внаслідок атаки авіабомбами на одній із вулиць було значно пошкоджено чотириповерховий будинок. Приватні будинки, які були поруч, також були пошкоджені. Усі останні подробиці обстрілу ви можете дізнатися, перейшовши за посиланням.