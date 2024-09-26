Є два найдієвіші засоби: авіаексперт розповів, як Україна може боротися з КАБами РФ

Основна перевага російських КАБів — це їх кількість

Російські КАБи (кориговані авіабомби) вже дістають ще одного обласного центру — Запоріжжя. Однак протидіяти цій руйнівній зброї все ж таки можна.

Про це у коментарі телеканалу "Ми Україна" розповів експерт з авіації Анатолій Храпчинський. Він пояснив, що основна перевага російських КАБів – це їхня кількість. Вони малоточні, по ним працюють засоби РЕБ, що зменшує їх точність, але РФ застосовує їх по густонаселеним пунктам та цивільними будівлями.

"Ми бачимо ці наслідки по Запоріжжі та Харківщині", — зазначив він.

На його переконання, найдієвішим засобом від російських КАБ є знищення їх носіїв та виробництв.

"Тому я говорю, що потрібно збільшувати радіус застосування західної зброї до 1000 км", — говорить він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" поспілкувався з військово-політичним оглядачем Олександром Коваленком на тему загрози КАБів. Всі подробиці читайте у матеріалі: "Рецепт протидії КАБам існує": експерт пояснив, як вберегти міста від авіаційних атак РФ

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни атакували багатоповерхівку у Харкові КАБами.