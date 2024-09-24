Чому російські бомби долетіли до Запоріжжя: Братчук розповів, що змінилося (відео)

Бомб у окупантів ще багато

Росіяни модернізували свої авіабомби таким чином, що тепер вони можуть досягати Запоріжжя. Тому місцевим жителям варто подбати про свою безпеку та не ігнорувати сигнали тривоги.

Про це розповів речник добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі "Еспресо". За його словами, фугасних авіабомб (ФАБ) у росіян залишається дуже багато і вони легко можуть перетворити їх на кориговані авіабомби (КАБ), а тому до загрози варто поставитися з усією серйозністю.

"Ворог модернізував свої авіаційні бомби, яких у них дуже багато. Я зараз про ФАБи говорю. І використовують так званий УМПК — універсальний модуль планування та корекції цих бомб, які тепер можуть летіти далі. Він їх й раніше застосовував, але відстань змінилася. Стало більше. Фактично до 80 кілометрів", — сказав він.

За його словами, не йдеться про те, щоб когось налякати, а про те, щоб громадянські подбали про свою безпеку і слухати сигнали тривоги. Крім того, Братчук нагадав, що КАБ нині збивати неможливо.

Щоб їм протидіяти, Україна може лише намагатися їх знищити на землі або збивати літаки, які їх несуть.

Як повідомлялося раніше, росіяни вперше скинули КАБ на Запоріжжі увечері неділі, 22 вересня. Тоді повідомлялося, що пуски сталися із району Молочанська.

Експерти Defense Express після цього повідомили, що для удару використовувалася рідкісна авіабомба ФАБ-500Т. Їхньою особливістю є те, що вони можуть витримувати високі температури, які виникають при розгоні літака до великих швидкостей.