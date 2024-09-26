"У них ще великий запас": росіяни вдосконалили свої КАБи

Тепер авіабомби можуть летіти не лише населеним пунктам, які поряд із лінією бойового зіткнення

Російські військові вдосконалили свої керовані авіаційні бомби, якими вони б’ють по українським містам. Тепер вони можуть летіти на ще більшу дальність.

Про це в ефірі День Live повідомив прессекретар Сил оборони півдня Владислав Волошин. Він зазначив, що у конструкції КАБів було внесено деякі зміни.

"Сьогодні вони отримали можливість бити цими КАБами не тільки по різних населених пунктах, які поряд з лінією бойового зіткнення, але вже й ці бомби починають долітати до центру Запоріжжя. Подібні прильоти були в Краматорську. Постійно страждає від авіабомб Харків", — сказав Волошин.

При цьому спікер уточнив, що Росія має великий запас керованих авіабомб для продовження атак. Тому Україні потрібні засоби для протидії цим загрозам.

Волошин вважає, що набагато ефективніше знищувати літаки та авіабомби ще на землі, перш ніж вони піднімуться у повітря.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 22 вересня російські війська вперше атакували Запоріжжя авіабомбами. Після цього почали з’являтися повідомлення про перебої з електрикою у будинках городян.