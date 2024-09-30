В ВСУ назвали причину, почему россияне "кроют" Запорожье КАБами

РФ будет использовать и дальше дополнительную авиацию для обстрела

Силы обороны нанесли удар по системам С-300 и С-400 в Крыму. Это заставило Россию перейти к использованию КАБов в Запорожье.

Об этом заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE. Он отметил, что украинские военные сумели значительно уменьшить количество российских систем С-300, С-400 и С-200, которые использовались с оккупированного полуострова.

После этого, как говорит военный, россияне продолжают удерживать Запорожье под террором. Они будут использовать дополнительную авиацию для ударов.

Стоит отметить, что впервые россияне использовали КАБы в 2022 году для ударов по Бахмуту, и тогда они сбрасывали их с расстояния 30 километров. Теперь они способны бить по Запорожью с расстояния в 80 километров.

По словам военного обозревателя Александра Коваленко, эта дальность не является предельной. Он не исключает, что к концу этого года могут быть улучшены характеристики УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции – ред.) до 100 километров. При этом Коваленко отметил, что россияне могут пойти по пути западных аналогов, вроде французских AASM Hammer, американских JDAM или AGM-154 и придумать способ установить на свои ФАБ реактивные ускорители.

По его словам, в этом случае бомба сразу получит дальность удара в 150 километров и более. То есть в радиусе их поражения сразу окажутся города типа Полтавы, Днепра или даже Одессы.

Хотя раньше в сети уже появлялись сообщения о модернизации российских КАБ. Тогда "Телеграф" спрашивал у военного эксперта Дмитрия Снегирева, действительно ли это так. Что он ответил – читайте по ссылке.