Запоріжжя не межа: яким містам загрожують російські КАБ (карта)

Російські бомби можуть полетіти на 150 кілометрів

Росіяни за весь час використання коригованих авіабомб (КАБ), змогли істотно наростити дальність їх поразки. Вперше окупанти використали їх у 2022 році для ударів по Бахмуту і тоді вони скидали їх з відстані 30 кілометрів. Тепер вони здатні бити по Запоріжжю з відстані 80 кілометрів.

За словами військового оглядача Олександра Коваленка, ця дальність не є граничною. Про це він розповів в ефірі Київ 24.

"Я не виключаю, що до кінця цього року можуть бути покращені характеристики УМПК (універсальний модуль планування та корекції, — ред.) до 100 кілометрів", — сказав він.

При цьому Коваленко зазначив, що росіяни можуть піти шляхом західних аналогів, на кшталт французьких AASM Hammer, американських JDAM або AGM-154 і придумати спосіб встановити на свої ФАБ реактивні прискорювачі.

За його словами, у цьому випадку бомба відразу отримає дальність удару 150 кілометрів і більше. Тобто в радіусі їхнього ураження відразу виявляться міста на кшталт Полтави, Дніпра чи навіть Одеси.

Зразковий радіус ураження при використанні КАБ з дальністю 150 кілометрів

Як повідомлялося раніше, росіяни вперше скинули КАБ на Запоріжжі увечері неділі, 22 вересня. Тоді повідомлялося, що пуски сталися з району Молочанська.

Експерти Defense Express після цього повідомили, що для удару використовувалася рідкісна авіабомба ФАБ-500Т. Їхньою особливістю є те, що вони можуть витримувати високі температури, які виникають при розгоні літака до великих швидкостей.