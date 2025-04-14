У Запоріжжі зафіксували смерч-малютку (відео)

Таке явище могло налякати містян

У Запоріжжі очевидці зафіксували незвичне природне явище, схоже на торнадо, що здіймалося високо в небо просто посеред міста. Вихор здійняв пил і сміття, ймовірно налякавши перехожих своєю формою та силою.

Про це повідомили місцеві Телеграм-канали, опублікувавши відео з місця події. Швидше за все, йдеться про так званий пиловий вихор — метеорологічне явище, яке утворюється внаслідок локального нагрівання поверхні, переважно в суху та вітряну погоду.

На відміну від справжніх смерчів, такі вихори виникають без грози чи фронтальних процесів, але зовні можуть їх нагадувати.

У містах вони зазвичай виникають над асфальтованими або бетонованими поверхнями, де повітря швидко прогрівається, створюючи умови для формування підйомного потоку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що російські війська перебувають на відстані близько 35 кілометрів від Запоріжжя, через що місто щоденно зазнає ворожих атак. Окупанти запускають по обласному центру дрони, керовані авіабомби та ракети, що призводить до руйнувань і небезпеки для цивільного населення.