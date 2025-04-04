Чіпати не можна! В Запоріжжі помітили рідкісного жука, але він дуже отруйний (фото)

Ця комаха становить серйозну небезпеку через здатність виділяти потужну токсичну речовину

У Запоріжжі помітили дуже незвичну комаху — майку чорну. Цей жук, який належить до родини наривників, рідкісний і привертає увагу своєю цікавою зовнішністю.

За повідомленням місцевих телеграм-каналів, вони ймовірно, вийшли зі сплячки раніше, ніж за звичай. Але ці жуки надзвичайно отруйні. До рук їх брати небезпечно.

Характеристика жука

Майка звичайна має характерне забарвлення: чорний або темно-синій колір з металевим відливом. Тіло жука м'яке і без задніх крил, а надкрила вкорочені, що робить його рухи досить незвичайними. Самки мають велике, товсте черевце, яке лише частково прикрите надкрилами. Це що надає їм ще більш цікавий вигляд. Довжина тіла жука варіюється від 10 до 35 мм, залежно від умов його існування.

Спосіб життя та розповсюдження

Майки трапляються в Європі та Центральній Азії, переважно на відкритих просторах з піщаним ґрунтом і трав’янистою рослинністю. Їхнє життя коротке: самці вмирають після спарювання, а самки — після відкладання яєць. Майки рідкісні і в деяких країнах, наприклад у Німеччині, входять до Червоного списку зникаючих видів, що робить їх ще більш цінними для природи.

Небезпечні властивості

Одна з найголовніших особливостей майки звичайної — її здатність виділяти зі свого тіла маслянисту рідину під час стресових ситуацій. Ця рідина містить кантаридин — одну з найпотужніших природних отрут, яка може викликати серйозні опіки та нариви при контакті зі шкірою людини. Кантаридин був відомий з давніх часів як потужна речовина, що використовувалася в медицині та як афродизіак, але його вплив на шкіру дуже небезпечний і потребує обережності.

Через отруйні властивості майок їх не варто чіпати. Особливо це стосується дітей, які можуть бути цікаві до цього жука через його незвичайний вигляд. Якщо ви побачите майку, краще просто обійти її стороною і не намагатися наблизитися. Це допоможе уникнути небезпечного контакту з отруйною речовиною, яку виділяє жук під час стресу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що рогаті жуки опинилися на межі зникнення в Україні. Проте ці комахи відіграють важливу роль в екосистемі, сприяючи розкладанню органічних матеріалів і покращенню ґрунту.