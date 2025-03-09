У небі над Україною помітили рідкісне природне явище (фото)

Воно має білий або блідо-жовтуватий колір, хоча інколи можна помітити слабкі райдужні відтінки

У небі над Києвом ввечері 9 березня спостерігають особливе природне явище. Мова йде за місячне гало.

Місцеві телеграм-канали Києва показали, як виглядає місячне гало у Києві. Кадри заворожують.

Варто зазначити, що місячне гало — це оптичне атмосферне явище, яке проявляється у вигляді світлого кола навколо Місяця. Це явище виникає внаслідок заломлення та відбиття місячного світла через кристали льоду, які присутні у високих перистих хмарах (cirrus) на висоті 5-10 км.

Окрім цього, місячне гало спостерігають і в інших містах України. До прикладу, в Житомирі місцеві показали, як виглядає гало. Відповідне відео розмітили в одному з телеграм-каналів.

Таке незвичне явище і є у Львові. Жителі показали, як виглядає місяць.

Місячне гало помітили на Полтавщині. Нижче показуємо, як це виглядає:

Місячне гало виглядає як світле кільце з радіусом приблизно 22° навколо Місяця. Зазвичай має білий або блідо-жовтуватий колір, хоча інколи можна помітити слабкі райдужні відтінки. Найкраще спостерігається, коли Місяць повний або близький до повного. Часто є передвісником зміни погоди, оскільки свідчить про наявність перистих хмар, які нерідко з'являються перед наближенням атмосферного фронту

На відміну від сонячного гало, місячне гало зазвичай менш яскраве і містить менше кольорів через менш інтенсивне місячне світло. Проте це явище також надзвичайно красиве і привертає увагу спостерігачів нічного неба.

У народних прикметах поява місячного гало часто асоціюється з наближенням опадів чи зміною погодних умов, що має під собою наукове підґрунтя, оскільки кристали льоду в перистих хмарах дійсно можуть бути ознакою наближення погодних змін.

Що стосується зміни погоди, то "Телеграф" писав, що наступного тижня Україну може накрити ураган, який зачепить лише одну частину країни. Вітер у такому разі перевищуватиме 120 км/год, що може призводити до великих руйнувань.

Також "Телеграф" писав, що аномальне тепло протримається в Україні ще кілька днів. Але вже з 11 березня погода почне змінюватись і Україну накриють рясні дощі зі снігом.