Росіянам до Запоріжжя залишилося менше 40 км: яка ситуація в регіоні (карта)

Вибухи у місті лунають майже щодня

Російські окупаційні війська знаходяться всього в 35 км від Запоріжжя. Щодня місто під прицілом окупантів, які запускають по ньому дрони, КАБи та ракети.

Про це в етері телемарафону розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації (ЗОВА) Іван Федоров. За його словами, наразі найскладніша ситуація в громаді Кушугума.

"Ворог знаходиться в 35-40 км від Запоріжжя. Щодня вибухи, руйнування і проліт шахедів через Запоріжжя. Саме в такому напруженні живуть мешканці", — каже Федоров.

Він додає, що щовечора о 8:30-9:30 росіяни запускають "Шахеди", які здебільшого пролітають повз Запоріжжя. У місті майже щодня лунають вибухи. У громаді Кушугума FPV-дронами окупанти руйнують енергетику. Внаслідок цього люди по 4-5 днів без світла.

Зауважимо, що, за даними мапи аналітичного порталу DeepState, відстань від лінії фронту до Запоріжжя становить менше 30 км, а на деяких ділянках до 23 км.

Відстань від Запоріжжя до фронту

Запоріжжя на карті

Нагадаємо, в Reuters заявили про просування ЗСУ в Бєлгородській області. Західні аналітики фіксують просування українських військових на кілька кілометрів углиб території РФ, але ні українська, ні російська влада поки не підтверджують ці дані.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз живе прифронтовий Куп'янськ, який за 2 км від лінії зіткнення.