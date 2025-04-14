В Запорожье зафиксировали смерч-малютку (видео)

Такое явление могло напугать горожан

В Запорожье очевидцы зафиксировали необычное природное явление, похожее на торнадо, поднимавшееся высоко в небо прямо посреди города. Вихрь поднял пыль и мусор, вероятно, испугав прохожих своей формой и силой.

Об этом сообщили местные Телеграм-каналы, опубликовав видео с места происшествия. Скорее всего, речь идет о так называемом пылевом вихре — метеорологическом явлении, которое образуется вследствие локального нагревания поверхности, преимущественно в сухую и ветреную погоду.

В отличие от настоящих смерчей, такие вихри возникают без грозы или фронтальных процессов, но внешне могут их напоминать.

В городах они обычно возникают над асфальтированными или бетонированными поверхностями, где воздух быстро прогревается, создавая условия для формирования подъемного потока.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российские войска находятся на расстоянии около 35 километров от Запорожья, из-за чего город ежедневно подвергается вражеским атакам. Оккупанты запускают по областному центру дроны, управляемые авиабомбы и ракеты, что приводит к разрушениям и опасности для гражданского населения.