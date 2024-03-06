Куда исчезла Ассия Ахат: где находится и чем занимается известная украинская скрипачка (фото)

Артистка долгое время гастролировала по Европе и Америке

Известная украинская певица и скрипачка Ассия Ахат, которая была настоящей звездой в 2000-х, как Lama, Мария Яремчук, Гайтана, Эль Кравчук и другие. Длительное время артистка не фигурировала на территории отечественного медиапространства, она гастролировала по Европе и Америке, однако никогда забывала об Украине и открыто говорила об агрессии страны-террористки еще с 2014 года.

Знаменитость активно ведет социальные сети на английском языке. На странице в Instagram Ассия неоднократно выкладывала фото из Киева, куда периодически возвращалась з гастролей даже во время войны.

Ассия Ахат выбирала победителей премии "Грэмми"

В США артистка не только записывала новые композиции, но и выбирала победителей премии "Грэмми". В состав жюри Ахат попала в 2021 году. Сначала она получила признание своей авторской музыки, а затем получила рекомендации. Ассия стала первой украинкой в судейской команде "Грэмми". Вскоре певица Тина Кароль также стала одним из членов жюри этой престижной музыкальной премии.

Ассия с любимой собачкой

Недавно Ассия побывала в Украине. Вернувшись на Родину, исполнительница записала новое видео на англоязычную песню "If Only Tonight".

На странице в Instagram артистка писала, что Киев – это особенная магия. Артистка также высказывалась об украинских защитниках, благодарила ВСУ за жизнь и покой.

"В Киеве – особая магия"

Ассия также вспоминала страшные моменты, когда начиналась великая война.

"Уже 2 года. И за нашу свободу гибнут лучшие люди… Вечная память погибшим за все эти два года и за все десять лет, когда еще не называли войну войной…" — отмечала Ассия.

Ранее "Телеграф" писал, что лидер "Бумбокса" Хлывнюк объяснил коллегам, почему война касается каждого. Исполнитель припомнил важную страницу по истории Украины.