Гра в "перемир'я": експерт розповів, що насправді ховається за "ініціативою" Путіна

Аналітик розповів про справжні наміри Кремля

Путін знову пропонує Україні перемир'я, цього разу на три дні. Попередній досвід показує, що під час таких "перемир'їв" росіяни активно готуються до нових атак.

Вони підвозять боєприпаси, перегруповують війська та проводять розвідку, не припиняючи обстрілів. Про це пише військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі.

За словами експерта, справжня мета Путіна – створити максимально сприятливі умови для початку наступальної кампанії 2025 року, запланованої на травень. Протягом трьох днів "перемир'я" окупанти планують зробити "сіру зону" непридатною як буфер між позиціями російських та українських військ.

Коваленко зазначає, що росіяни готують масштабний наступ уже на 11 травня. Для цього вони використають три дні "перемир'я", щоб безпечно звезти з глибоких тилів та накопичити боєприпаси й техніку біля переднього краю. Зокрема, у тилу вже підготовлено близько 5 тисяч мотоциклів для першої хвилі штурмів.

Експерт нагадує, що під час попереднього "Пасхального перемир'я" російські війська провели понад 50 штурмових дій та здійснили більше 1500 обстрілів українських позицій. Крім того, було зафіксовано використання понад 900 FPV-дронів.

Військовий аналітик вважає, що нинішнє триденне "перемир'я" дозволить росіянам потроїти ці показники. Особливо небезпечно це з огляду на те, що всі російські групи військ отримали чіткі вказівки розпочати великий літній наступ саме у травні.

Коваленко також звертає увагу на суперечність між пропозицією "перемир'я" та нещодавніми заявами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Він заявив про п'ять умов для завершення війни з Україною, з яких може обговорюватися лише пункт щодо НАТО. Очевидно, що мета Путіна – не справжнє перемир'я, а створення умов для продовження та посилення війни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні офіційно відповіли, чи готові піти на "нове перемирʼя" Путіна. Український міністр пропонує зупинити вогонь прямо зараз без прив'язки до "свята".