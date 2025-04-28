Унікальний мешканець українських водойм опинився на межі зникнення (фото)

Ця унікальна тварина з особливими пристосуваннями до водного середовища потребує негайного захисту у Карпатах, на берегах річок Дніпра та Дунаю

Рясоніжка мала (Neomys anomalus) — це невеликий ссавець із родини мідицевих, який має незвичайні пристосування до життя у водному середовищі. Цей вид є досить рідкісним і належить до тих тварин, що потребують особливої охорони в Україні.

Рясоніжка мала занесена до Червоної книги України як рідкісний вид. Основні загрози для її популяції — це деградація і забруднення водних екосистем та знищення природних місць проживання виду.

Де мешкає рясоніжка мала

Ареал проживання рясоніжки малої охоплює переважно гірські та лісові райони Європи, зокрема Карпати та прилеглі території. В Україні її можна зустріти у Карпатах, на Правобережжі, в плавнях Дніпра і Дунаю, а також у Кримських горах. Рідше цей вид трапляється на Лівобережжі, зокрема в Сумській і Харківській областях. Вона на перевагу місцям із чистою прісною водою — берегам невеликих річок, струмків із густою рослинністю.

Зовнішній вигляд і особливості

Рясоніжка мала відрізняється двоколірним забарвленням: темна спина зі сріблястим відливом і світле черевце. Тіло тварини невелике — від 6 до 9 сантиметрів, хвіст трохи коротший. На відміну від близьких видів, рясоніжка має менш виражені плавальні перетинки на лапах, що допомагає їй легко пересуватися у воді.

Спосіб життя і харчування

Цей ссавець — справжній водолаз, який проводить багато часу у водоймах, де шукає їжу. У її раціон входять водні безхребетні: черви, молюски, ракоподібні, а також дрібні рибки і личинки комах. Рясоніжка мала активна переважно вночі, а вже в перший рік життя здатна до розмноження. В одному посліді народжується від двох до п’яти малят.

Чому рясоніжка мала під загрозою

Головними причинами зменшення чисельності рясоніжки є забруднення водойм, руйнування природних берегів, а також зміни ландшафтів через господарську діяльність людини. Через це цей вид занесений до Червоної книги України та вважається рідкісним.

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