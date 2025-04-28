Коли в Іспанії повернуть світло після блекауту: Україна вже запропонувала допомогу

За попередніми підрахунками втрачено 10 ГВт потужностей

На відновлення електропостачання в Іспанії, яка серед низки країн Європи залишилась без світла, може піти до 10 годин. Україна вже запропонувала свою допомогу.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, Київ готовий допомогти Європі, яка за попередніми підрахунками втратила понад 10 ГВт потужностей. Таке відключення називають наймасштабнішим в новітній історії ЄС.

"Україна готова сприяти відновленню стабільної роботи енергетичних мереж наших партнерів та союзників у Європі. Ми готові поділитись знаннями та досвідом, у тому числі отриманими під час систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру", — написав голова Міненерго Герман Галущенко.

Чи торкнуться блекаути в Європі України

За словами спеціалістів, передає РБК-Україна, масштабні відключення не повинні торкнутись України. Адже наша країна наразі не імпортує електроенергію від країн, де зникло світло, зокрема Іспанії, Португалії, Андорри.

"Ми зараз майже не імпортуємо електроенергію — це може бути тільки в деякі години і в дуже малих обсягах. В основному йде експорт", — зазначив співрозмовник.

Що відомо про блекаути у Європі

Вдень 28 квітня у Іспанії, деяких районах Португалії та Франції сталось масштабне відключення електроенергії. Внаслідок чого зупинилися потяги, авіарейси та не працював мобільний зв'язок та світлофори.

Financial Times назвав ці відключення наймасштабнішими в історії, адже зникло понад 10 ГВт потужностей. Однією з причин відключень у Європі називають кібератаку, проте офіційно це не підтверджували.

Водночас у Португалії пояснюють відключення світла рідкісним атмосферним явищем. Оператор енергосистеми REN каже, що через екстремальні температурні коливання в Іспанії виникли "аномальні коливання" у високовольтних лініях.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні стався масштабний збій. Були проблеми з картками, терміналами, "Новою поштою", "Дією" і не тільки.