Був довіреною особою Ющенка на президентських виборах: де зараз ексміністр культури Вʼячеслав Кириленко

Кириленко відійшов від великої політики

В'ячеслав Кириленко — колишній народний депутат, який певний час обіймав посаду віцепрем'єр-міністра та міністра культури. Він працював в урядах Юлії Тимошенко та Арсенія Яценюка. Після 2019 року він припинив активно з'являтися у медіа, як і Уляна Супрун.

"Телеграф" нагадає, якою була діяльність політика, де він зараз і чим займається.

Що відомо про В'ячеслава Кириленка

Кириленко народився у 1968 році в селищі Поліське на Київщині. Населений пункт увійшов до зони 30-кілометрової зони відчуження, тож родина переїхала до Києва. Навчався на філософському факультеті університету імені Тараса Шевченка у столиці.

Під час навчання Кириленко очолював секретаріат Української студентської спілки. Також він був одним із лідерів студентського голодування під час Революції на граніті. Вступив до аспірантури, де займався науковою діяльністю. В'ячеслав став кандидатом філософських наук.

Кириленко брав участь у Революції на граніті, фото з мережі

Кириленко входив до Народного Руху України та президії Центрального проводу цієї партії. У 1998 році потрапив до Верховної Ради від Народного Руху України. Через рік стався розкол у політичній силі: одні підтримувала В'ячеслава Чорновола, інші — Геннадія Удовенка, а тих, кого не влаштовували ці кандидатури — Юрія Костенка. Кириленко підтримав останнього й згодом став його заступником.

В'ячеслав також входив до президії Громадського комітету "За правду!" та був співголовою Коаліції молоді "Наша Україна". Згодом Українська народна партія (колишня назва — Народний Рух України) об'єдналась з блоком Віктора Ющенка "Наша Україна". Так В'ячеславу знову вдалося потрапити до парламенту.

Кириленко входив у партію "Наша Україна", фото з мережі

Кириленко брав участь у Помаранчевій революції та був довіреною особою Віктора Ющенка на виборах президента України. Був міністром праці та соціальної політики України у першому уряді Юлії Тимошенко та віцепрем'єр-міністром з гуманітарних питань в уряді Юрія Єханурова. На цій посаді Кириленко видав постанову "Деякі питання порядку розповсюдження і демонстрування фільмів". Вона передбачала, що студії повинні озвучувати та дублювати фільми українською мовою.

Кириленко працював в різних урядах, фото з мережі

У 2006 році В'ячеслав знову потрапив до Ради від блоку "Наша Україна" і очолював однойменну фракцію. У 2009 році він став лідером громадського руху "За Україну!", а згодом — і однойменної фракції. Був ініціатором законопроєкту про національний культурний продукт, а також пропонував розглянути відставку тодішнього міністра освіти Дмитра Табачника.

У 2012 році Кириленко став нардепом від "Батьківщини". Паралельно очолював Комітет Верховної Ради з питань культури і духовності. Згодом взяв участь у Євромайдані, описуючи перші дні так: "28-29-те листопада це вирішальні дні. Буде багато людей — ніяка влада нікого не проконтролює, навіть тих, кого вона вважає що вже контролює. Я прихильник оптимістичного розвитку подій. Я бачу, що студентство піднімається. Ректори, які перешкоджають студентам брати участь у мітингах повинні нести відповідальність за порушення Конституції, це підсудна справа".

Кириленко брав участь у Євромайдані, фото з мережі

У 2014 році спершу був нардепом від Народного фронту, а згодом отримав посаду віцепрем'єр-міністра — міністра культури в уряді Арсенія Яценюка. На цій посаді підписав угоду про приєднання України до програми ЄС "Креативна Європа", розробляв закон "про охорону нерухомої культурної спадщини", фінансував мистецькі заходи на підтримку воїнів АТО.

Однак критику отримав закон політика про переведення на контракт працівників мистецьких установ. Йшлося про те, що він суперечить Конституції України та Конвенції Міжнародної організації праці.

До ініціатив Кириленка було різне ставлення, фото з мережі

У 2016 році в новому уряді Володимира Гройсмана, Кириленко залишився працювати віцепрем'єр-міністром, хоча втратив посаду міністра культури. Він залишався на цій посаді до 2019 року.

Де зараз В'ячеслав Кириленко

Зараз політик активно веде сторінку у фейсбуці. Там він згадує важливі для України події, вітає читачів з державними та релігійними святами, а також аналізує ситуацію в країні та світі.

Кириленко активно веде соцмережі, фото з його фейсбук-сторінки

Зараз Кириленко працює доцентом кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Кириленко викладає в університеті, фото з його фейсбук-сторінки

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