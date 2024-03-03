Кайлі Міноуг блиснула розкішною сукнею на врученні музичної премії (фото)

Співачка отримала нагороду "Всесвітня ікона"

Співачка Кайлі Міноуг, яка любить дивувати фанатів красивим вбранням, отримала нагороду на церемонії вручення найпрестижнішої музичної премії Британії BRIT в Лондоні. Виконавиця ефектно позувала з нагородою "Всесвітня ікона", котрою організатори відзначили 40-річний вклад австрійської співачки у музику.

На захід Кайлі одягла блискучу сукню, вбрання було обшите паєтками різних геометричних форм. Така сукня вигідно підкреслює струнку фігуру, вона є самодостатньою, тому не потребує нагромадження додаткових прикрас.

Кайлі Міноуг у сріблястому. Фото Getty Images

Кайлі обмежилася двома сріблястими каблучками. Співачка мала мінімум макіяжу, а пшеничне волосся легкими хвилями спадало на її плечі.

Виконавиця усміхалася та з радістю позувала перед камерою зі співачкою Raye, тримаючи в руках статуетку.

Радісні Кайлі Міноуг і Raye. Фото Getty Images

Додамо, що цього року найбільшу кількість жаданих статуеток виборола співачка Raye — 6, серед яких перемога у номінаціях "Альбом року", "Артист року" й "Пісня року".

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