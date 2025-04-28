В 4 рази більше за мерів: журналісти розкрили зарплати призначених керівників адміністрацій Донеччини

Журналісти помітили цікаву деталь в зарплатах керівників військових адміністрацій Донеччини. Виявилось, що заробітна плата призначених центральною владою начальників ВА в середньому в 4-5 разів вище, ніж в обраних мешканцями міст мерів, зокрема тих, які згодом стали начальниками ВА.

Відповідну інфографіку підготувало "Вільне Радіо" .

Наприклад, основний претендент на керівну посаду в Маріупольській військовій адміністрації Ігор Бойко отримує зарплатню майже в 4 рази більше, ніж у чинного обраного мера Вадима Бойченка.

Зарплати посадовців Донецької ОВА становлять від 110 до 140 000 грн на місяць. В той час як зарплата мера найбільшого міста регіону Маріуполя складає лише 31 000.

Найдешевшими для бюджету в перерахунку на одного мешканця виявилися керівники громад, які мають найбільше населення. Так, близько гривні або менше на місяць сплачують керівникам таких громад: Маріупольської; Слов’янської; Костянтинівської; Краматорської; Дружківської; Вугледарської; Покровської.

Зазначимо, що неодноразово необґрунтовано високі зарплатні чиновників з окупованих та прифронтових громад викликали хвилю обурення українців.