"Кінець епохи рожевого волосся": Анна Трінчер заінтригувала зміною іміджу (відео)

Анна вирішила позбутися рожевого відтінку волосся

Українська акторка та співачка Анна Трінчер, яку Павло Зібров важає однією з найсексуальніших зірок українського шоубізу, повідомила підписникам, що в її житті настав час кардинальних змін. Знаменитість вирішила позбутися рожевого відтінку волосся, а натомість зробити білі пасма.

На сторінці в Instagram Анна показала, як відбувається процес її оновлення. Трінчер захоплено спостерігала за роботою майстра та очікувала результату.

Зачіска Трінчер

"А ще мене підстригли і затонували в темніший відтінок… задоволена кішка! Як вам?" — написала Трінчер та звернулася до фанатів, аби вони оцінили результат експерименту.

Реакція підписників

Підписники підтримали Анну, назвавши її красунею та наголосили, що новий імідж пасує співачці. Анна також залишилась задоволеною та встигла отримати дозу релаксу від відпочинку у салоні.

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