"Конец эпохи розовых волос": Анна Тринчер заинтриговала изменением имиджа (видео)

Анна решила избавиться от розового оттенка волос

Украинская актриса и певица Анна Тринчер, которую Павел Зибров считает одной из самых сексуальных звезд украинского шоубиза, сообщила подписчикам, что в ее жизни пришло время кардинальных перемен. Знаменитость решила избавиться от розового оттенка волос, а вместо этого сделать белые пряди.

На странице в Instagram Анна показала, как происходит процесс ее обновления. Тринчер восторженно наблюдала за работой мастера и ждала результата.

Прическа Тринчер

"А еще меня подстригли и затонировали в более темный оттенок... довольная кошка! Как вам?" — написала Тринчер и обратилась к фанатам, чтобы они оценили результат эксперимента.

Реакция подписчиков

Подписчики поддержали Анну, назвав ее красавицей и подчеркнули, что новый имидж подходит певице. Анна также осталась довольна и успела получить дозу релакса от отдыха в салоне.

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