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"Конец эпохи розовых волос": Анна Тринчер заинтриговала изменением имиджа (видео)

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
Дата публикации
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Автор
22-летняя Анна Тринчер Новость обновлена 18 марта 2024, 13:10
22-летняя Анна Тринчер. Фото instagram.com/annatrincher_official

Анна решила избавиться от розового оттенка волос

Украинская актриса и певица Анна Тринчер, которую Павел Зибров считает одной из самых сексуальных звезд украинского шоубиза, сообщила подписчикам, что в ее жизни пришло время кардинальных перемен. Знаменитость решила избавиться от розового оттенка волос, а вместо этого сделать белые пряди.

На странице в Instagram Анна показала, как происходит процесс ее обновления. Тринчер восторженно наблюдала за работой мастера и ждала результата.

Прическа Тринчер

"А еще меня подстригли и затонировали в более темный оттенок... довольная кошка! Как вам?" — написала Тринчер и обратилась к фанатам, чтобы они оценили результат эксперимента.

Скриншот
Реакция подписчиков

Подписчики поддержали Анну, назвав ее красавицей и подчеркнули, что новый имидж подходит певице. Анна также осталась довольна и успела получить дозу релакса от отдыха в салоне.

Ранее "Телеграф" писал, что Тина Кароль вышла на сцену без макияжа. Артистка удивила выбором образа для выступления.

Теги:
#Стиль #Окраска волос #Модная прическа #Анна Тринчер