Коли бронювання не звільняє від повторної ВЛК: кого направлять на огляд

Для медогляду потрібне направлення, а порожня графа в Резерв+ має окреме значення

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Бронювання не звільняє від повторної ВЛК військовозобов’язаних, яких раніше визнали обмежено придатними, але які досі не пройшли переогляд. Виняток – люди з офіційно встановленою інвалідністю. Для проходження комісії потрібне законне направлення.

Про це розповів юрист Юрій Айвазян. Сам медогляд не припиняє чинного бронювання, навіть якщо комісія визнає людину придатною до служби.

Кому з заброньованих потрібно пройти переогляд

Зазвичай військовозобов’язаних із чинною відстрочкою, зокрема заброньованих працівників, не направляють на медичний огляд. Але є винятки: вони залежать від попереднього висновку ВЛК і мети проходження комісії.

Повторно пройти огляд мають ті, хто отримав старе рішення з формулюванням "Непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час" і після скасування цього статусу не проходив ВЛК. Ця категорія мала завершити переогляд до 5 червня 2025 року. Бронювання не скасовує цього обов’язку.

Міністерство оборони пояснює, що на ВЛК можуть направити людину з чинним бронюванням чи відстрочкою, якщо вона вступає на військову службу за контрактом або сама хоче пройти медогляд. Виняток для колишніх обмежено придатних не стосується людей, яким інвалідність встановили в належному порядку.

Яке направлення потрібне для проходження ВЛК

Потребу в повторній комісії визначають з огляду на попередній медичний висновок і вимоги законодавства. Якщо заброньований військовозобов’язаний підпадає під передбачений виняток і має законне направлення, він повинен пройти огляд, попри чинну відстрочку.

"Направлення – це обов’язковий документ для проходження ВЛК", – наголошує Міністерство оборони.

Направлення видають керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, керівники Центрів рекрутингу Збройних Сил України, а військовослужбовцям – командири військових частин. Військовозобов’язаний може самостійно подати запит на електронне направлення через Резерв+: у вкладці "Сервіси" вибрати "Направлення на ВЛК", заповнити форму й надіслати запит.

Запит на електронне направлення на ВЛК можна подати через сервіси Резерв+ Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Що означає відсутність запису про ВЛК у Резерв+

Відомості про медогляд з’являються в застосунку, якщо їх внесли до реєстру "Оберіг". Електронний військово-обліковий документ з актуальним QR-кодом має таку саму юридичну силу, як паперовий. Порожня графа про ВЛК не робить документ недійсним і сама по собі не свідчить про ухилення від огляду.

На блокпості достатньо показати паспорт і чинний військово-обліковий документ. Якщо вимогу доставити людину до ТЦК пояснюють тільки відсутністю відмітки про комісію, юрист радить попросити назвати конкретну правову підставу. Неявка за належно врученою повісткою або перебування в розшуку – окремі обставини, що мають свої правові наслідки.

Відсутність запису в застосунку не встановлює нового строку, у який людина має самостійно звернутися до ТЦК. Після проходження ВЛК чинна відстрочка зберігається, доки не припиниться на передбачених законом підставах.

Як повідомляв "Телеграф", заброньовані працівники не зобов’язані щороку проходити повторну військово-лікарську комісію автоматично.