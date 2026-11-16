Для пенсії у 60 років у 2027-му потрібно більше стажу: кому доведеться чекати

Вимоги залежать від року досягнення пенсійного віку, а не подання заяви

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Українцям, яким у 2027 році виповниться 60 років, для виходу на пенсію потрібно щонайменше 34 роки страхового стажу. Це на рік більше, ніж у 2026-му. Тим, хто не матиме потрібного стажу, доведеться відкласти оформлення пенсії.

Пенсійний фонд України пояснив, що саме страховий стаж визначає вік виходу на пенсію – 60, 63 чи 65 років. Потрібну тривалість стажу визначають на дату, коли людина досягає відповідного віку.

Для тих, кому у 2027 році виповниться 63 роки, мінімальна вимога становитиме 24 роки страхового стажу. У 65 років право на пенсію у 2027-му матимуть люди зі стажем щонайменше 15 років. Отже, одного досягнення певного віку для призначення виплат недостатньо.

Для призначення пенсії у 65 років у 2027-му потрібно щонайменше 15 років страхового стажу Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Окреме правило важливе для тих, хто відсвяткував 60-річчя у 2026 році, але звертатиметься за пенсією в січні 2027-го. Для них збережеться вимога у 33 роки стажу: пізніше подання заяви не підвищує цей поріг до 34 років.

У 2027 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно 34 роки страхового стажу.

Страховий стаж пов’язаний зі сплатою внесків. Як пояснює Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області, повний місяць зараховують, якщо внесок за нього був не меншим за мінімальний. Відомості про стаж і сплату внесків містять довідки ОК-5 та ОК-7, доступні онлайн через вебпортал ПФУ.

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