Для підтримки петиції потрібно зібрати 25 000 підписів

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Українка запропонувала Кабінету Міністрів зробити обов’язковим відео- та/або аудіозапис проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). На її думку, робити це може і сама людина, і її уповноважений представник.

У петиції на сайті Кабміну Ганна Сліпченко пояснила, що після формальних медоглядів військовозобов’язані з документально підтвердженими діагнозами після травм, поранень і тривалого лікування отримують висновки про придатність, які згодом оскаржують. На її думку, запис спонукатиме лікарів зважати на фактичний стан здоров’я та подані документи, а також допоможе

встановити перебіг огляду

захистити права сторін

підготувати та розглянути скаргу

Ініціатива Ганни Сліпченко має номер 41/011340-26еп

"Людина або її уповноважений представник має право самостійно вести аудіо- та/або відеозапис проходження ВЛК, а також фотографувати документи", – так авторка петиції сформулювала запропоновану зміну до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.

Зауважимо, петицію на сайті Кабміну може подати будь-хто, для її розгляду потрібно зібрати щонайменше 25 000 підписів. Водночас, навіть повна кількість голосів не означає реалізації ініціативи.

Як проходить ВЛК і що враховують лікарі

ВЛК визначає придатність до служби за станом здоров’я на момент огляду. Для оформлення відстрочки чи бронювання такий огляд у більшості випадків не потрібен, хоча окремі категорії громадян можуть отримати направлення відповідно до вимог законодавства.

Військовозобов’язаного обов’язково оглядають вісім лікарів: хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог і дерматолог. Огляд також передбачає аналізи крові й сечі, рентген органів грудної клітки та ЕКГ. Кожен лікар вносить до картки огляду скарги людини, результати обстеження, діагноз і свій висновок.

Як оскаржують висновки і які рішення перевірятимуть

Постанову ВЛК можна оскаржити в комісії вищого рівня або одразу звернутися до адміністративного суду. Суд перевіряє дотримання процедури, зокрема чи розглянула комісія подані медичні документи.

На подання скарги до ВЛК вищого рівня відводили 30 днів із моменту отримання висновку. Сама скарга автоматично не зупиняла його дії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що головнокомандувач ЗСУ підписав наказ про посилення контролю за ВЛК при ТЦК та СП. Насамперед перевірятимуть обґрунтованість висновків щодо людей, яких визнали придатними, а згодом виявили в них не пов’язані зі службою захворювання, що є підставою для непридатності.