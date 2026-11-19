Очевидці кажуть, що чули чотири вибухи

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У ніч на 19 листопада в Криму пролунали потужні вибухи. Відомо, що під атаку потрапив міст, який вже отримав значні руйнування 17 листопада.

Як повідомив "глава" Криму Сергій Аксьонов, міст тимчасово перекрито. Наслідки атаки уточнюються.

"Внаслідок чергової атаки на Кримський міст рух тимчасово перекрито", — йдеться у повідомленні.

Монітори писали, що вночі в Криму пролунали потужні вибухи. Зазначалось, що удар припав на залізничну частину мосту. Офіційно ці деталі наразі не підтверджували. Однак ще 17 листопада Кримський міст зазнав сильних руйнувань.

"Повідомляють про як мінімум 4 влучення по мосту. Попередньо, по залізничній частині мосту", — пишуть монітори.

Зауважимо, що Мінтранспорту Росії повідомив про зупинку руху поїздів. Після атаки 17 листопада — це був єдиний транспорт, який курсував.

"В окупованому Криму на Кримському мосту зупинено рух поїздів", — йдеться у повідомленні.

Рух Кримським мостом перекрито

Додамо, що напередодні атаки, 18 листопада, в мережі з'явилось відео, як поїзди ходять через кримський міст. Чимало людей публікувало кадри з вагонів, зазначаючи, що ще "не все втрачено". Однак удар 19 листопада виправив ситуацію.

Що відомо про атаки на міст

Кримський міст перебуває під ударами кілька днів поспіль. Першої атаки зазнав 16 листопада. Тоді супутникові знімки показали пошкодження дорожнього полотна в кількох місцях і деформацію арки. У ніч на 17 листопада в районі Керченської протоки знову пролунали вибухи. Внаслідок чого частина автомобільного прольоту та арка обвалилися у воду.

Раніше "Телеграф" розповідав, як удари по Кримському мосту могли зірвати плани президента Росії Володимира Путіна та вплинути на хід переговорів.