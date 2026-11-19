Мільйони людей ризикують опинитися перед вибором — відключення газу чи хабар контролеру

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Компанія "Газмережі", яка входить до групи "Нафтогаз" та відповідає за розподіл газу мільйонам українців, визнала десятки порушень у роботі своїх співробітників. За результатами внутрішніх перевірок 29 працівників притягнули до дисциплінарної відповідальності, ще чотирьох звільнили.

При цьому компанія досі не може назвати, скільком українцям донарахували понад 100 тис. грн за нібито необлікований газ. Ба більше, централізовані аудиторські перевірки обґрунтованості таких донарахувань станом на 6 листопада взагалі не проводилися.

Про це йдеться в офіційній відповіді ТОВ "Газорозподільні мережі України" на запит "Телеграфу". Редакція отримала її після публікації розслідування про можливі корупційні схеми під час перевірок газового обладнання, коли споживачам, за версією правоохоронців, пропонували заплатити хабар замість отримання величезних донарахувань або відключення газу. Про нові випадки та недоліки в системі контролю, читайте в матеріалі "Телеграфу".

Головне:

"Газмережі" провели 53 попередні аналізи інформації зі скарг споживачів. У 28 випадках (53%) порушення або недоліки підтвердилися. Компанія застосувала дисциплінарні стягнення до 29 працівників та звільнила ще 4 осіб. Водночас керівництво не уточнило, чи стосувалися ці звільнення саме вимагання хабарів.

Компанія досі не може назвати кількість побутових споживачів, яким виставили рахунки на понад 100 тис. грн за нібито необлікований газ, попри зафіксовані правоохоронцями випадки, коли загроза таких штрафів використовувалася як інструмент для вимагання хабарів.

"Газмережі" ще не провели жодної централізованої аудиторської перевірки законності нарахування багатотисячних штрафів – перші результати внутрішнього аудиту очікуються лише наприкінці грудня 2026-го або на початку січня 2027 року.

або на початку січня 2027 року. Попри те, що компанія провела техобслуговування у майже 79 тисячах багатоповерхівок, вона заперечила, що перевірка внутрішнього планування квартир (зокрема квартир-студій, де відключали газ) входить у це обслуговування, проте не пояснила, за якою саме процедурою відбуваються такі відключення та скільки їх було.

вона заперечила, що перевірка внутрішнього планування квартир (зокрема квартир-студій, де відключали газ) входить у це обслуговування, проте не пояснила, за якою саме процедурою відбуваються такі відключення та скільки їх було. Попри масштабний вплив на мільйони споживачів, "Газмережі" не надали інформації про відсторонення чи перевірку фігурантів кримінальних проваджень про вимагання коштів.

Десятки порушень і чотири звільнення: що визнали "Газмережі"

У попередньому матеріалі "Телеграф" розповідав про випадки, коли працівники газорозподільних підприємств, за версією слідства, вимагали від споживачів від 12 тис. грн до трьох тисяч доларів. Гроші нібито пропонували передавати за відсутність претензій до лічильників, уникнення донарахувань або пришвидшення підключення газового обладнання.

Редакція звернулася до "Газмереж", щоб з'ясувати, як компанія контролює своїх працівників та чи проводить внутрішні розслідування.

І ось що з'ясувалося. Упродовж 2025 року та десяти місяців 2026-го в компанії провели:

2 службові перевірки, за результатами яких підтвердили окремі порушення;

53 попередні аналізи інформації зі скарг споживачів, у 28 з яких підтвердили порушення або недоліки;

до 29 працівників застосували дисциплінарні заходи;

4 працівників звільнили;

ще 19 працівників попередили про недопустимість подібних порушень.

Таким чином, порушення або недоліки підтвердилися у 53% випадків, які розглядали в межах попередніх аналізів інформації. І це дані самих "Газмереж".

Щоправда, тут є важливий нюанс. У компанії пояснили, що більшість скарг стосувалася несвоєчасного виконання робіт, невиконання договірних зобов'язань та якості послуг. Лише окремі звернення містили повідомлення про можливі корупційні прояви.

Скільки саме було таких повідомлень, скільки з них підтвердилося та чи звільняли працівників саме через вимагання хабарів – у відповіді не зазначено.

Відповідь "Газмереж" на запит "Телеграфу"

"Результати внутрішнього розгляду стосуються дотримання працівниками трудових обов'язків і внутрішніх вимог та не є кримінально-правовою кваліфікацією їхніх дій", – наголосила голова правління "Газмереж" Людмила Кіндер. Зазначимо, Кіндер очолює "Газмережі" з серпня 2026 року, до цього керівну посаду обіймала Ольга Корнієнко.

Сам факт дисциплінарного стягнення не означає, що працівник вимагав хабар. Однак наведені цифри свідчать, що проблеми з дотриманням правил у компанії дійсно є, а частина скарг споживачів підтверджується.

"Газмережі": перевірки, порушення та звільнення. Інфографіка "Телеграфу"

Майже 79 тисяч перевірених багатоповерхівок. Газовики прийдуть до кожного

З 2024 року в багатоквартирних будинках проводять таке обслуговування, за яке мешканці платять окремо. Саме через це в українців з'явилася так звана третя платіжка за газ.

Під час робіт газовики можуть виявити витоки та інші технічні несправності, через які газопостачання тимчасово припиняють. Однак вони також заходять і у квартири – оглядають вентиляцію, дивляться на лічильник.

І якщо є порушення, газ відключать. Наприклад, за правилами заборонено спати в кімнаті, де є газові прилади. У результаті власники квартир-студій можуть опинитися перед необхідністю дорогого перепланування, щоб відновити газопостачання. І саме в таких ситуаціях виникає ризик корупції: коли від рішення конкретного працівника залежить, чи залишиться квартира з газом, у споживача з'являється спокуса "домовитися" на місці.

Як повідомили в "Газмережах", у 2025-2026 роках технічне обслуговування виконали у 78 832 багатоквартирних будинках. Масштаб величезний. Йдеться про десятки тисяч багатоповерхівок, у яких проживають сотні тисяч, а потенційно й мільйони українців.

У попередньому розслідуванні "Телеграф" розповідав про випадок у Київській області, де після візиту газовиків від газопостачання відключили чотири квартири зі студійним плануванням. Водночас в інших квартирах із подібним плануванням газ залишився.

Тому редакція запитала, скільки квартир загалом відключили через подібні порушення.

І тут відповідь виявилася несподіваною. У "Газмережах" пояснили, що перевірка планування квартир узагалі не належить до предмета обов'язкового технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем.

"Газові прилади всередині квартир, а також планування приміщень – не належать до предмета такого технічного обслуговування", – зазначили в компанії.

Водночас це не означає, що оператор газорозподільної мережі взагалі не може перевіряти обладнання всередині квартир або припиняти газопостачання за порушення. Для цього існують інші процедури та підстави.

Однак виникає запитання: якщо під час обов'язкового обслуговування будинкових мереж перевірка планування квартир не передбачена, то в межах якої саме процедури мешканців відключають від газу через студійне планування?

На це запитання компанія фактично не відповіла.

Так само в "Газмережах" не назвали кількості квартир, де припинили газопостачання через порушення, пов'язані з плануванням. Пояснили, що наявні дані не містять такої інформації.

Сотні тисяч гривень донарахувань: аудит тільки планують

У першому розслідуванні "Телеграф" описав випадок на Київщині, де двоє працівників "Газмереж", за версією слідства, погрожували жінці донарахуванням у 500 тис. грн через нібито несправний лічильник.

Натомість їй запропонували заплатити три тисячі доларів, щоб уникнути оформлення порушення та відключення газу.

В іншому випадку на Хмельниччині, за матеріалами кримінального провадження, жінці нібито запропонували передати 12 тис. грн замість донарахування у 120 тис. грн. Тобто розмір неправомірної вигоди становив 10% від суми, якою їй погрожували.

Саме величезні можливі донарахування можуть ставати головним інструментом тиску на споживача. Адже коли людині повідомляють, що вона має заплатити сотні тисяч гривень, пропозиція "вирішити питання" за значно меншу суму може здаватися виходом із ситуації.

Тому "Телеграф" запитав у компанії, скільки випадків донарахувань на суму понад 100 тис. грн було зафіксовано у 2025-2026 роках.

Виявилося, що надати такі дані компанія не може.

"Наразі Товариство не може надати узагальнені кількісні дані про випадки донарахувань побутовим споживачам на суму понад 100 000 грн у 2025-2026 роках", – пояснила Кіндер.

Але ще цікавіша ситуація з перевірками обґрунтованості цих сум. Як з'ясувалося, станом на 6 листопада 2026 року централізовані аудиторські перевірки філій із цього питання не проводилися.

Першу таку перевірку планували розпочати лише приблизно в середині листопада. А перші результати очікують наприкінці грудня 2026 року або на початку січня 2027-го.

Тобто на момент відповіді компанія не лише не могла повідомити кількість великих донарахувань, але й ще не провела централізованого аудиту їхньої обґрунтованості.

При цьому внутрішні ризикоорієнтовані плани аудиту на 2026 та 2027 роки вже передбачають перевірку фінансово-господарської діяльності філій, зокрема оцінку обґрунтованості донарахувань.

Зрозуміло, що відсутність централізованого аудиту не означає автоматично, що всі донарахування є незаконними або що в компанії немає інших механізмів їх перевірки. Проте за таких масштабів діяльності це залишає суттєве питання щодо якості контролю.

Адже якщо споживачу виставляють рахунок на кількасот тисяч гривень, має існувати зрозумілий і незалежний від конкретного працівника механізм перевірки правильності такого рішення.

В "Газмережах" не уточнили, чи проводили внутрішні перевірки за наведеними редакцією кримінальними провадженнями, чи відсторонювали фігурантів від роботи та які рішення ухвалювали за результатами розгляду таких випадків.

Чому це важливо для мільйонів українців

Після початку повномасштабної війни газовий ринок України суттєво змінився. Близько 12,5 млн побутових споживачів отримують газ від постачальника групи "Нафтогаз", а "Газмережі" стали одним із ключових операторів газорозподільної інфраструктури.

Ідеться не просто про комунальну послугу. Від роботи газорозподільної компанії залежить можливість людей опалювати житло, готувати їжу та користуватися газовим обладнанням.

Безпека газопостачання, безумовно, має бути пріоритетом. Якщо є витік газу або інша реальна небезпека, оператор повинен вжити необхідних заходів, навіть якщо для цього доведеться тимчасово припинити подачу газу.

Проте безпека не повинна ставати приводом для необґрунтованого тиску на споживача.

Відповідь "Газмереж" підтвердила, що порушення в роботі працівників компанії справді виявляють, причому в окремих випадках наслідком стає навіть звільнення. Водночас із неї випливає, що компанія поки не надала узагальнених даних про великі донарахування, централізований аудит їхньої обґрунтованості станом на 6 листопада ще не проводила, а положення про систему внутрішнього контролю лише розробляла.

І все це відбувається на тлі кримінальних проваджень щодо можливого вимагання грошей працівниками газорозподільних підприємств.

"Телеграф" продовжить стежити за результатами обіцяного аудиту. Адже перевіряти потрібно не лише газові лічильники українців, а й обґрунтованість рішень тих, хто ці лічильники контролює.