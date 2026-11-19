Американський президент заявив, що сподівається на позитивні результати переговорів із главою Кремля

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Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін розпочали переговори в Китаї на саміті форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Перед початком переговорів Трамп догоджав компліментами не тільки Путіну, а й його оточенню.

Зокрема, журналісти свідчать, що перед зустріччю з Путіним він поплескав по плечу речника Кремля Дмитра Пєскова і сказав йому: "Ви чудово справляєтеся".

Трамп привітався рукостисканням із представником делегації РФ

Що ж до Путіна, Трамп наголосив на їхніх чудових стосунках: "У нас чудові стосунки вже багато років. Ми давно знаємо одне одного, і я думаю, що з цього (зустрічі) може вийти багато чудових речей, або принаймні початися щось, але я впевнений, що вони з цього вийде", – сказав Трамп журналістам перед зустріччю.

При зверненні до Путіна він сказав: "Хто це? Це мій друг. Радий бачити вас".

Зауважимо, російський президент не робив коментарів під час відкритої частини двосторонньої зустрічі. Щодо супроводу Трампа, то він потис руку Марко Рубіо та Скотту Бессенту.

За останніми оновленнями, зустріч Трампа і Путіна завершилася. Вона тривала близько 42 хвилин. Трамп окремо зустрінеться з Сі, перш ніж усі три лідери зберуться разом.

Як повідомляв "Телеграф", зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна, за оцінкою Дмитра Кулеби, може надати Кремлю образ рівноправного учасника світової політики. Такий символічний здобуток не означає значних домовленостей: Кулеба вказує, що Китай прагне паритету зі США та Росією і зацікавлений у збільшенні кількості власних боєголовок. Він також вважає, що згода Сі на довгострокові домовленості з Трампом є насамперед жестом ввічливості.