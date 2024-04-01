Іноагент Макаревич потролив росіян світлинами із "загниваючої Європи" (фото)

Музикант завітав до квітучої Франції разом з своєю сім'єю

Відомий російський музикант Андрій Макаревич, який закрив рот росіянам щодо теракту в "Крокусі", ще з 2014 року засудив дії кремлівського режиму. Нещодавно музикант разом з сім’єю побував у мальовничому містечку Ансі, розташованому в Альпах на південному сході Франції та використав цю нагоду для влучного тролінгу росіян.

На сторінці у Facebook він оприлюднив вражаючі кадри міських пейзажів. Вишукані вулички чистого й красивого міста стали чудовим інструментом для того, аби висміяти Z-патріотів.

Дивовижне місто

Під світлинами Макаревич залишив іронічний підпис про "загниваючу Європу". На фото – красива архітектура Ансі. А ще поруч чиста водойма, зелень та все необхідне для розваг та комфортного життя людей.

Вулиці французького міста

"По дорозі назад заїхали в містечко Ансі, що стоїть на березі озера з водою, прозорою, як скло. Потворна загниваюча гейропа. Дивитись страшно", – висловився артист.

Чиста водойма

Меседжі про "загниваючу Європу", де всі перетворюються на геїв, лесбійок та інших представників ЛГБТ-спільноти, – одні з найпопулярніших у країні-терористці. Пропагують цей наратив зазвичай ті росіяни, світогляд яких обмежується їхнім забутим Богом населеним пунктом.

Вигляд з мосту

Додамо, що рокер завітав до Франції разом зі своєю дружиною та сином.

Раніше "Телеграф" писав, що дружина Макаревича заговорила українською та присвятила пост Україні. Ейнат народилася у Києві, проте після переїхала до Ізраїлю.