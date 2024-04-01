Іноагент Макаревич потролив росіян світлинами із "загниваючої Європи" (фото)
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Музикант завітав до квітучої Франції разом з своєю сім'єю
Відомий російський музикант Андрій Макаревич, який закрив рот росіянам щодо теракту в "Крокусі", ще з 2014 року засудив дії кремлівського режиму. Нещодавно музикант разом з сім’єю побував у мальовничому містечку Ансі, розташованому в Альпах на південному сході Франції та використав цю нагоду для влучного тролінгу росіян.
На сторінці у Facebook він оприлюднив вражаючі кадри міських пейзажів. Вишукані вулички чистого й красивого міста стали чудовим інструментом для того, аби висміяти Z-патріотів.
Під світлинами Макаревич залишив іронічний підпис про "загниваючу Європу". На фото – красива архітектура Ансі. А ще поруч чиста водойма, зелень та все необхідне для розваг та комфортного життя людей.
"По дорозі назад заїхали в містечко Ансі, що стоїть на березі озера з водою, прозорою, як скло. Потворна загниваюча гейропа. Дивитись страшно", – висловився артист.
Меседжі про "загниваючу Європу", де всі перетворюються на геїв, лесбійок та інших представників ЛГБТ-спільноти, – одні з найпопулярніших у країні-терористці. Пропагують цей наратив зазвичай ті росіяни, світогляд яких обмежується їхнім забутим Богом населеним пунктом.
Додамо, що рокер завітав до Франції разом зі своєю дружиною та сином.
Раніше "Телеграф" писав, що дружина Макаревича заговорила українською та присвятила пост Україні. Ейнат народилася у Києві, проте після переїхала до Ізраїлю.