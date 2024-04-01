Музыкант посетил цветущую Францию вместе со своей семьей

Известный российский музыкант Андрей Макаревич, закрывший рот россиянам по поводу теракта в "Крокусе", еще с 2014 года осудил действия кремлевского режима, из-за чего вскоре попал в список иноагентов. Недавно музыкант вместе со своей семьей побывал в живописном городке Анси, расположенном в Альпах на юго-востоке Франции и использовал эту возможность для точного троллинга россиян.

На странице Facebook он обнародовал впечатляющие кадры городских пейзажей. Изысканные улочки чистого и красивого города стали отличным инструментом для ироничного взгляда на Z-патриотов.

Удивительный город

Под фотографиями Макаревич оставил подпись о "загнивающей Европе". На фото – красивая архитектура Анси. А еще рядом чистый водоем, зелень и все необходимое для развлечений и комфортной жизни людей.

Улицы французского города

"На обратном пути заехали в городок Анси, стоящий на берегу озера с водой, прозрачной, как стекло. Уродливая загнивающая гейропа. Смотреть страшно", – высказался артист.

Чистый водоем

Меседжи о "загнивающей Европе", где все превращаются в геев, лесбиянок и других представителей ЛГБТ-сообщества, – одни из самых популярных в стране-террористке. Пропагандируют этот нарратив обычно те россияне, мировоззрение которых ограничивается их забытым Богом населенным пунктом.

Вид с моста

Добавим, что рокер посетил Францию вместе со своей женой и сыном.

Ранее "Телеграф" писал, что жена Макаревича заговорила по-украински и посвятила пост Украине. Эйнат родилась в Киеве, однако после переехала в Израиль.