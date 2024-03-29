Андрій Макаревич закрив рот росіянам щодо теракту у "Крокусі"

Відповідь артиста була вичерпною та зрозумілою

Минулого року лідер російської групи "Машина часу" Андрій Макаревич розізлив співвітчизників новою піснею, у якій висміяв мобілізацію росіян. Тепер громадяни країни-окупанта скаржаться, чому артист жодним чином не висловився про теракт у концертному залі "Крокус Сіті".

Виконавець у своєму фейсбуці написав, що давати будь-які коментарі про цю ситуацію — "вульгарне заняття". На думку Андрія, мають значення лише дії та конкретна допомога, а не порожні балачки.

"Тут деякі охоронці нової моральності розхвилювалися в мережі — як це Макаревич не прокоментував події в Крокусі? Не співчуває! Так от, по-перше, публічне виривання власного волосся на просторах інтернету вважаю вульгарним заняттям. Можеш допомогти — допоможи. А триндіти не треба" , – висловився чоловік.

Макаревич підкреслив, що він співчуває не лише жертвам теракту, а й загалом — всім росіянам. А саме — тому, що вони залишаються жити в країні-агресорці. У цьому плані він ніяк не може допомогти співгромадянам.

"По-друге — звичайно співчуваю. І жертвам трагедії в Крокусі. І взагалі всім жителям Росії, які сьогодні перебувають там, де вони перебувають. Але ось тут уже точно допомогти не можу. Ваш вибір", — додав Андрій.

Один з користувачів мережі написав під дописом Макаревича, що багато хто питав і в Алли Пугачової, чому вона мовчить про теракт. Чоловік зазначив, що переважно це роблять ті, кому абсолютно не шкода українців, яких щоденно вбиває Росія. Тож у нього виникло запитання, чи погоджується Андрій з його думкою.

"На Аллу Борисівну теж помої на цю тему ллють. Ллють ті, у кого вбивства десятків (або навіть сотень) тисяч людей в Україні не викликають співчуття, а часто навіть навпаки, викликають непідробне тріумфування. Чи це інше?", — запитав чоловік.

Співак написав, що це однакові ситуації та погодився з висловлюваннями свого читача.

Раніше "Телеграф" писав про Аллу Пугачову, яка різко відповіла росіянам щодо теракту в "Крокус Сіті Холлі". Вона сказала, що скорбота повинна бути в душі, а не в соціальних мережах.