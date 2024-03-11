Оля Полякова розповіла, як зустріла своє перше кохання

В 16 років артистка вперше потрапила на концерт Ірини Білик, де зустріла перше кохання

Українська співачка Оля Полякова, яка показала, який вигляд мала на початку кар'єри, розповіла фанатам, як зустріла своє перше кохання. За словами знаменитості, все розпочалось з концерту Ірини Білик.

У новому випуску шоу "Пісня мого життя Оля пригадала, що в 16 років вона вперше потрапила на концерт Ірини Білик. Полякова стояла в черзі за автографом і розговорилася з юнаком.

Оля Полякова пригадала юність

"Одного разу я потрапила на концерт до Іри Білик, мені тоді було десь 16 років. Після концерту вона завжди давала автограф-сесію, і я, звісно, стояла декілька годин у великій черзі, аби хоча б якось доторкнутися до неї. Зі мною в черзі познайомився хлопець. Ми розговорилися, поки я чекала на цей автограф. Після він пішов проводжати мене додому", — пригадала артистка.

Юнак не взяв номер телефону в Олі, а це ускладнювало пошуки. Він просто знав будинок. Аби зустріти Олю, юнак вигадав цікавий спосіб. Якоїсь ночі він вмикнув пісню "Ти мій", Полякова її почула і згодом все закрутилося.

"Юнак приходив до мого двору щодня, аби мене там зустріти. Місяців зо два йому не вдавалося мене знайти. Врешті, він вигадав таку хитрість: взяв магнітофон і десь о 23:00, коли вже всі були вдома, нікого не було у дворі, увімкнув цю пісню. Я почула "Ти мій" і відкрила вікно подивитись, звідки вона звучить. Він побачив мене у вікні і крикнув, аби я до нього спускалася. Я побігла і згодом він став моїм першим коханням", — поділилася артистка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Оля Полякова приміряла екстравагантні образи у новому кліпі. Артистка побувала в образах брюнетки з короткою стрижкою, заплаканою нареченої і навіть з вусами.