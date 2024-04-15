Український силач Василь Вірастюк розсекретив своє бурхливе особисте життя (відео)

Одружений Вірастюк випадково зустрів нове кохання

Український спортсмен Василь Вірастюк, який у минулому мав конфлікт з Іво Бобулом, розповів, що будучи одруженим зустрів нове кохання. Роман із Іриною Василь розпочав ще перебуваючи в 15-річному шлюбі з дружиною Інною.

Подружню зраду Василь не виправдовує, але і бачить в цьому не лише свою провину. В інтерв'ю Славі Дьоміну Василь уточнив, що його дружина на початку великої війни вирішила виїхати з України.

"У мене почалися стосунки, коли дружина поїхала закордон і перебувала там. Я думаю що це, як говорять, клин клином, тому що я той вчинок сприйняв також зрадою з її боку. Тому що зробила по-своєму. Можна було б так казати, якби ми проживали в Бородянці або в Броварах і росіяни перебували. А вона каже: "Ти знаєш, я поїду за кордон". Тоді так, окей, ми рятуємо дітей", – сказав він.

Діалог з Василем Вірастюком

Нове кохання Василя Вірастюка виринуло випадково під час родинної вечері в ресторані. До слова, Ірина на одинадцять років молодша за спортсмена, але це не заважає їм бути разом.

"Ми з дружиною Інною були в ресторані. Це відбувалося в Івано-Франківську і підійшла група дівчат суто сфотографуватися. Оце було наше перше знайомство. Десь якраз був 2019 рік. Це от перше випадкове знайомство… Захоплення вже прийшло потім, в процесі, якраз під час повномасштабного вторгнення", – пригадав спортсмен.

Раніше "Телеграф" писав, що одіозний шоумен Дмитро Коляденко розповів, які стосунки має з Іриною Білик. Знаменитості приятелюють, але амурних справ не мають.