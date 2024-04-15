Рус

Український силач Василь Вірастюк розсекретив своє бурхливе особисте життя (відео)

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Богатир Василь Вірастюк Новина оновлена 15 квітня 2024, 20:22
Богатир Василь Вірастюк. Фото instagram.com/vasylvirastyuk/

Одружений Вірастюк випадково зустрів нове кохання

Український спортсмен Василь Вірастюк, який у минулому мав конфлікт з Іво Бобулом, розповів, що будучи одруженим зустрів нове кохання. Роман із Іриною Василь розпочав ще перебуваючи в 15-річному шлюбі з дружиною Інною.

Подружню зраду Василь не виправдовує, але і бачить в цьому не лише свою провину. В інтерв'ю Славі Дьоміну Василь уточнив, що його дружина на початку великої війни вирішила виїхати з України.

"У мене почалися стосунки, коли дружина поїхала закордон і перебувала там. Я думаю що це, як говорять, клин клином, тому що я той вчинок сприйняв також зрадою з її боку. Тому що зробила по-своєму. Можна було б так казати, якби ми проживали в Бородянці або в Броварах і росіяни перебували. А вона каже: "Ти знаєш, я поїду за кордон". Тоді так, окей, ми рятуємо дітей", – сказав він.

Діалог з Василем Вірастюком

Нове кохання Василя Вірастюка виринуло випадково під час родинної вечері в ресторані. До слова, Ірина на одинадцять років молодша за спортсмена, але це не заважає їм бути разом.

"Ми з дружиною Інною були в ресторані. Це відбувалося в Івано-Франківську і підійшла група дівчат суто сфотографуватися. Оце було наше перше знайомство. Десь якраз був 2019 рік. Це от перше випадкове знайомство… Захоплення вже прийшло потім, в процесі, якраз під час повномасштабного вторгнення", – пригадав спортсмен.

Раніше "Телеграф" писав, що одіозний шоумен Дмитро Коляденко розповів, які стосунки має з Іриною Білик. Знаменитості приятелюють, але амурних справ не мають.

Теги:
#Любов, кохання #Василь Вірастюк #Спортсмен