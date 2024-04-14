"Тільки нове життя": Коляденко розсекретив, які стосунки з Іриною Білик має зараз

Дмитро пояснив, чи має з Іриною наразі амурні справи

Під час повномасштабної війни ширилися чутки, що співачка Ірина Білик та хореограф і шоумен Дмитро Коляденко знову разом. Артисти ділилися неоднозначними світлинами, підливаючи масла в вогонь.

Нещодавно на проєкті "Вихідний 2.0" Дмитро розповів, що ніякого возз'єднання не було. Чоловік вважає, що в колишні стосунки зануритися неможливо, потрібно завжди рухатися вперед та не озиратися.

"З колишніми можна дружити, пити чай, але чашку ти не склеїш. Вона розбита була. Не можна повертатися у старі стосунки. Тільки нове життя", — пояснив Дмитро, додавши, що з Іриною вони чудово товаришують та спілкуються.

Ірина Білик і одіозний Коляденко. Фото instagram.com/bilyk_iryna

"У нас сексу немає вже давно", — уточнив танцівник.

Додамо, що Ірина Білик та Дмитро Коляденко зустрічалися з 2001-го року, але 2006 стосунки запальної пари розпалися. Між Іриною та Дмитром завжди вирували пристрасті. Коляденко дуже ревнував Ірину та частенько влаштовував їй скандали. Ірині набридли ці постійні качелі і вона обірвала стосунки. А під час війни знову почали говорити, що Білик та Коляденко – знову пара, але чутки було спростовано.

Раніше "Телеграф" писав, що Ірина Білик показала архівну сімейну світлину. Артистка пригадала безтурботні дитячі роки.