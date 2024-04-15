Украинский силач Василий Вирастюк рассекретил свою бурную личную жизнь (видео)

Женатый Вирастюк случайно встретил новую любовь

Украинский спортсмен Василий Вирастюк, в прошлом имевший конфликт с Иво Бобулом, рассказал, что будучи женатым встретил новую любовь. Отношения с Ириной Василий начал будучи в 15-летнем браке с женой Инной.

Супружескую измену Василий не оправдывает, но и видит в этом не только свою вину. В интервью Славе Демину Василий уточнил, что его жена в начале войны решила выехать из Украины.

"У меня начались отношения, когда жена уехала за границу и находилась там. Я думаю, что это, как говорят, клин клином, потому что я тот поступок воспринял также как измену с ее стороны. Потому что сделала по-своему. Можно было бы так говорить, если бы мы жили в Бородянке или в Броварах и россияне были бы рядом. А она говорит: "Ты знаешь, я поеду за границу".

Диалог с Василием Вирастюком

Новая любовь Василия Вирастюка нашла случайно во время семейного ужина в ресторане. К слову, Ирина на одиннадцать лет младше спортсмена, но это не мешает им быть вместе.

"Мы с женой Инной были в ресторане. Это происходило в Ивано-Франковске и подошла группа девушек сугубо сфотографироваться. Это было наше первое знакомство. Где-то как раз был 2019 год. Это вот первое случайное знакомство… Увлечение уже пришло потом, в процессе, как раз под время полномасштабного вторжения", – вспомнил спортсмен.

Ранее "Телеграф" писал, что одиозный шоумен Дмитрий Коляденко рассказал, какие отношения с Ириной Билык. Знаменитости дружат, но амурных дел не имеют.