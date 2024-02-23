Украина подписала "гарантии безопасности" с четвертой страной: она не входит в G7

В документе указаны точные суммы и сроки помощи

В пятницу, 23 февраля 2024 года, было подписано четвертое соглашение о "гарантиях безопасности" для Украины, на этот раз с Данией, которая накануне анонсировала новые меры поддержки для Киева. Подписи в документе поставили президент Владимир Зеленский и датский премьер Метте Фредериксен.

Лидеры провели личную встречу во Львове. Дания стала четвертой по счету и первой страной, не входящей в "Группу семи", которая подписала соглашение о "гарантиях безопасности" для Украины, сообщает заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

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Украина и Дания подписали соглашение о "гарантиях безопасности"

В этом документе указаны конкретные суммы помощи для Киева. Причем они расписаны до 2028 года. Само соглашение будет действовать 10 лет с возможностью продлить его.

"В 2024 году военная поддержка Дании составит не менее 1,8 млрд евро. Кроме того, Датский Фонд в поддержку Украины выделил 8,5 млрд евро на текущую поддержку нашего государства в 2023-2028 годах", — пишет Жовква.

В соглашении также указано, что Дания поддерживает путь Украины в Евросоюз и НАТО, и обещает поддерживать членство нашей страны в этих союзах. Там есть пункты о сотрудничестве в разных сферах, включая оборонную и киберразведку.

Дания, будучи сопредседателем Коалиции военно-воздушных сил и участницей Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, обещает передать истребители F-16, боеприпасы и необходимое оборудование для обучения и обслуживания самолетов в Украине. Это будет долгосрочная мера поддержки.

Отметим, что ранее Украина подписала соглашение о "гарантиях безопасности" с Великобританией, Германией и Францией. Дания стала четвертой. Пока это единственная страна из подписавших такой документ, которая не входит в G7. Но Зеленский заявил, что еще несколько государств готовы оказать Киеву поддержку в таком формате.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Италии прокомментировали возможное подписание соглашения о "гарантиях безопасности" для Украины. Намерение есть, однако документ не будет иметь юридической силы.