Україна підписала "гарантії безпеки" з четвертою країною: вона не входить до G7

У документі вказані точні суми та терміни допомоги

У п’ятницю, 23 лютого 2024 року, було підписано четверту угоду про "гарантії безпеки" для України, цього разу з Данією, яка напередодні анонсувала нові заходи підтримки для Києва. Підписи у документі поставили президент Володимир Зеленський та данська прем’єрка Метте Фредеріксен.

Лідери провели особисту зустріч у Львові. Данія стала четвертою за рахунком і першою країною, яка не входить до "Групи семи", яка підписала угоду про "гарантії безпеки" для України, повідомляє заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква.

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Україна та Данія підписали угоду про "гарантії безпеки"

У цьому документі наведено конкретні суми допомоги для Києва. Причому їх розписано до 2028 року. Сама угода буде діяти 10 років з можливістю продовжити її.

"У 2024 році військова підтримка Данії становитиме не менше 1,8 млрд євро. Крім того, Данський Фонд на підтримку України виділив 8,5 млрд євро на поточну підтримку нашої держави у 2023-2028 роках", — пише Жовква.

В угоді також зазначено, що Данія підтримує шлях України до Євросоюзу та НАТО, та обіцяє підтримувати членство нашої країни у цих спілках. Там є пункти про співпрацю у різних сферах, включаючи оборонну та кіберрозвідку.

Данія, будучи співголовою Коаліції військово-повітряних сил та учасницею Коаліції інтегрованої протиповітряної й протиракетної оборони, обіцяє передати винищувачі F-16, боєприпаси та необхідне обладнання для навчання та обслуговування літаків в Україні. Це буде довгострокова підтримка.

Зазначимо, що раніше Україна підписала угоду про "гарантії безпеки" з Великобританією, Німеччиною та Францією. Данія стала четвертою. Поки що це єдина країна з тих, хто підписав такий документ, яка не входить до G7. Але Зеленський заявив, що ще кілька держав готові надати Києву підтримку у такому форматі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Італії прокоментували можливе підписання угоди про "гарантії безпеки" для України. Намір є, проте документ не матиме юридичної сили.