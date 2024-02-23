Тарифы на электроэнергию взлетят? Когда и какого роста ждать украинцам

Прямо сейчас рост тарифов не предполагается

Решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения еще не принято. Соответствующий проект пока даже не рассматривается. Но все может измениться после окончания отопительного сезона.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам сейчас не стоит ждать повышения тарифов, ведь в этом нет необходимости.

"Действительно, до конца отопительного сезона тариф не изменится, потому что есть постановление, которое действует до 1 мая", — говорится в сообщении.

Он также опроверг информацию в интернете, что тарифы якобы могут вырасти до 6 гривен.

"Это просто какой-то вброс. Он ничем не обоснован", — отметил он.

В это же время эксперт по вопросам ЖКУ Олег Попенко в комментарии "24 Каналу" заявил, что цены все же вырастут.

"Насколько я знаю, в 2024 году планируется, что цены на электроэнергию вырастут дважды за год. То есть один рост будет ориентировочно 1 мая – 1 июня, а второе 1 октября или 1 ноября. Как показывает практика, вот в прошлом году с 1 июня подняли тарифы первый раз, а потом 1 ноября решили не поднимать. Однако в этом году в планах такой рост тарифов есть", — сказал он.

Поэтому, на его взгляд, тарифы могут вырасти так:

на первом этапе – до уровня 3,5 – 4 гривны.

второй рост – до 5,5 – 6 гривен.

Если подытожить и довериться мнению эксперта, то выходит, что тарифы на электроэнергию для украинцев могут подняться, но уже после отопительного сезона и не до 6 гривен, а максимум до 4. А уже при следующем росте, возможно, можно будет увидеть и 6 гривен.

Напомним, что Национальный банк Украины прогнозирует рост тарифов на некоторые коммунальные услуги. В частности, ожидается подорожание отопления и горячей воды.