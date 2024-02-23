Тарифи на електроенергію злетять? Коли та на яке зростання чекати українцям

Прямо зараз зростання тарифів не передбачається

Рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення ще не ухвалено. Відповідний проєкт поки що навіть не розглядається. Але все може змінитись після закінчення опалювального сезону.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, зараз не варто чекати підвищення тарифів, адже в цьому немає необхідності.

"Справді, до кінця опалювального сезону тариф не зміниться, тому що є постанова, яка діє до 1 травня", — йдеться у повідомленні.

Він також спростував інформацію в інтернеті, що нібито тарифи можуть зрости до 6 гривень.

"Це просто якийсь вкид. Він нічим не обґрунтований", — зазначив він.

У цей же час експерт з питань ЖКП Олег Попенко в коментарі "24 Каналу" заявив, що ціни все ж таки зростуть.

"Наскільки я знаю, у 2024 році планується, що ціни на електроенергію зростуть двічі за рік. Тобто одне зростання буде орієнтовно 1 травня – 1 червня, а друге 1 жовтня або 1 листопада. Як показує практика, от минулого року з 1 червня підняли тарифи перший раз, а потім 1 листопада вирішили не піднімати. Проте цього року в планах таке зростання тарифів є", — сказав він.

Тому, на його думку, тарифи можуть зрости так:

на першому етапі – до рівня 3,5 – 4 гривні.

друге зростання – до 5,5 – 6 гривень.

Якщо підсумувати та довіритися думці експерта, то виходить, що тарифи на електроенергію для українців можуть піднятися, але вже після опалювального сезону і не до 6 гривень, а максимум до 4. А вже за наступного зростання, можливо, можна буде побачити і 6 гривень.

Нагадаємо, що Національний банк України прогнозує зростання тарифів на деякі комунальні послуги. Зокрема, очікується подорожчання опалення та гарячої води.