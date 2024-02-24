В Польше опять рассыпали украинское зерно: появилась реакция местной полиции

Виновные пока не найдены

Полиция Польши начала расследование после того, как неизвестные повредили вагон с украинской соей на железнодорожной станции Дорогуск. Этот случай стал третьим на этой станции.

Как сообщает RMF24, украинский поезд из примерно 80 вагонов пересек границу Польши два дня назад и ожидает таможенного оформления. В результате происшествия на рельсы было высыпано около 5 тонн бобовых.

"Утром в полицию поступило сообщение о рассыпанном зерне. Мы проверили территорию, опросили свидетелей и передадим дело в прокуратуру". — говорится в сообщении представителей местной полиции.

Польские правоохранители говорят, что сомневаются в связи между протестами фермеров и этим происшествием.

Вместе с тем, издание напоминает, что подобный случай произошел с вагоном рапса в пятницу, 23 февраля. Еще один случай произошел 11 февраля, когда протестующие сломали пломбы на трех грузовиках из Украины и высыпали около тонны зерна с каждого из них. Эти два случая тоже произошли в Дорогуске.

Украинская власть уже называла эти случаи "спланированными диверсиями".

Напомним, недавно польские фермеры ужесточили форму протеста. Они заблокировали все пункты пропуска. В некоторые дни даже пытались препятствовать прохождению поездов и задерживали пассажирский транспорт. В последнее время участились случаи надругательства над украинским зерном. Поляки не стесняются рассыпать его на землю и топтать ногами.