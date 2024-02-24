У Польщі знову розсипали українське зерно: з'явилась реакція місцевої поліції

Винних поки що не знайдено

Поліція Польщі розпочала розслідування після того, як невідомі пошкодили вагон з українською соєю на залізничній станції Дорогуськ. Цей випадок став третім на цій станції.

Як повідомляє RMF24, український потяг із приблизно 80 вагонів перетнув кордон Польщі два дні тому і чекає на митне оформлення. Внаслідок пригоди на рейки було висипано близько 5 тонн бобових.

"Вранці до поліції надійшло повідомлення про розсипане зерно. Ми перевірили територію, опитали свідків і передамо справу до прокуратури", — йдеться у повідомленні представників місцевої поліції.

Польські правоохоронці кажуть, що сумніваються у зв’язку між протестами фермерів та цією подією.

Водночас видання нагадує, що подібний випадок стався з вагоном ріпаку у п’ятницю, 23 лютого. Ще один випадок стався 11 лютого, коли протестувальники зламали пломби на трьох вантажівках з України та висипали близько тонни зерна з кожного з них. Ці два випадки також сталися у Дорогуську.

Українська влада вже називала ці випадки "спланованими диверсіями".

Нагадаємо, нещодавно польські фермери посилили форму протесту. Вони заблокували всі пункти пропуску. У деякі дні навіть намагалися перешкоджати проходженню поїздів та затримували пасажирський транспорт. Останнім часом почастішали випадки наруги над українським зерном. Поляки не соромляться розсипати його на землю і топтати ногами.